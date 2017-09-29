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Главная страница / Рязанские новости / 29 сентября 2017 года
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В Рязанской области появились дополнительные гарантии получения бесплатной юридической помощи

14:46 / Власть

Сегодня на пленарном заседании областной Думы депутаты внесли изменения в статьи 3 и 5 регионального Закона «О регулировании отдельных отношений, связанных с оказанием бесплатной юридической помощи».

К ведению правительства области отнесены полномочия по определению порядка принятия решений об оказании в экстренных случаях бесплатной юридической помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Кроме того, законодательная новация уточняет и расширяет перечень категорий рязанцев, в отношении которых устанавливаются дополнительные гарантии реализации права на получение бесплатной юридической помощи, В этот перечень теперь включены беременные женщины, многодетные семьи, граждане, имеющие детей в возрасте до 3-х лет.

Депутаты подчеркивали, что все эти люди зачастую нуждаются в получении бесплатной юридической помощи в связи с их особой уязвимостью, неспособностью самостоятельно защищать свои права.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 28 сентября 2017 года
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