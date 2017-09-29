Нити Арена
03:51 МСК
Пятница
29 / 09 / 2017
Выпуск № 172 (5459)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости / 29 сентября 2017 года
114

В Рязанской области сиротам дали дополнительные гарантии права на труд и соцзащиту

15:07 / Власть

Региональный парламент сегодня внес изменения в статью 6 Закона «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей Рязанской области».

Необходимо было привести областное законодательство в соответствие с изменившимся федеральным. Речь идет о дополнительных гарантиях права на труд и на социальную защиту от безработицы.

Так, впервые ищущим работу и впервые признанными в установленном порядке безработными детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, теперь будет выплачиваться пособие по безработице и стипендия в связи с прохождением ими профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования по направлению органов службы занятости. Пособие – в течение 6 месяцев со дня регистрации таких лиц в качестве безработных в размере среднемесячной начисленной заработной платы в регионе. Стипендия – в размере пособия по безработице.

Важнейшим является и такое законодательное изменение. Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, увольняемым из организаций в связи с их ликвидацией, сокращением численности или штата, работодатель обязан обеспечить за счет собственных средств необходимое профессиональное обучение с последующим их трудоустройством.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 28 сентября 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.

Ранее по теме:

В Рязанской области появились дополнительные гарантии получения бесплатной юридической помощи

Изменены границы трех поселений Рязанской области

Министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев поздравил губернатора Рязанской области Николая Любимова и аграриев региона с высокими достижениями уборочной кампании

Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте также:
18:18
Губернатор Рязанской области Николай Любимов наградил сотрудников и ветеранов органов прокуратуры
18:17
На газификацию жилых домов двух сел в Рязанской области направят 840 тысяч рублей
18:04
Губернатор Рязанской области Николай Любимов об отопительном сезоне в Кораблино: «Необходимо прекратить ежегодную борьбу за тепло и соблюдение прав потребителей. Разобраться, что мешает нормальной работе котельной, и обеспечить эту нормальную работу»
17:58
На «правительственном часе» в Рязанской облдуме проанализированы проблемы жилищного строительства
17:52
В Рязанской области уволили педагога, которая ударила ученика
Что ещё интересного происходит?
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы