В Рязанской области сиротам дали дополнительные гарантии права на труд и соцзащиту

Региональный парламент сегодня внес изменения в статью 6 Закона «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей Рязанской области».

Необходимо было привести областное законодательство в соответствие с изменившимся федеральным. Речь идет о дополнительных гарантиях права на труд и на социальную защиту от безработицы.

Так, впервые ищущим работу и впервые признанными в установленном порядке безработными детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, теперь будет выплачиваться пособие по безработице и стипендия в связи с прохождением ими профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования по направлению органов службы занятости. Пособие – в течение 6 месяцев со дня регистрации таких лиц в качестве безработных в размере среднемесячной начисленной заработной платы в регионе. Стипендия – в размере пособия по безработице.

Важнейшим является и такое законодательное изменение. Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, увольняемым из организаций в связи с их ликвидацией, сокращением численности или штата, работодатель обязан обеспечить за счет собственных средств необходимое профессиональное обучение с последующим их трудоустройством.