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Главная страница / Рязанские новости / 29 сентября 2017 года
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Пропавший в Рязанской области 14-летний подросток был убит

15:42 / Общество
Следователи обвинили в бездействии органы опеки и попечительства

Как сообщает сайт следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по области, в связи с гибелью 14-летнего подростка из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, возбуждено уголовное дело по факту халатности со стороны должностных лиц органа опеки и попечительства управления образования администрации Касимова.

Кирилла (2003 года рождения) в 2007 году передали под опеку родной тете после того, как его мать лишили родительских прав. Женщина-опекун проживала вместе со своим дважды судимым братом. Женщина постоянно находилась на работе, и мальчик, в основном, был предоставлен сам себе. Он часто находился в обществе дяди, который злоупотреблял спиртными напитками. В результате Кирилл тоже пристрастился к спиртному и все чаще стал бывать в компании людей, ведущих асоциальный образ жизни. Он пропускал занятия в школе, о чем администрация образовательного учреждения неоднократно сообщала в социальные службы, однако никакой реакции с их стороны не было. В июне этого года Кирилл ушел из дома и пропал. В связи с безвестным исчезновением мальчика было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Ребенка искали как сотрудники правоохранительных органов, так и местные жители и волонтеры. В рамках расследования уголовного дела следователи допросили одного из приятелей Кирилла, ранее судимого и употребляющего спиртные напитки. Он признался, что поссорился с мальчиком и убил его, а также показал, где спрятал тело.

В ходе расследования следователи пришли к выводу, что отсутствие надлежащего контроля и надзора со стороны сотрудников органов опеки и попечительства привело к тому, что несовершеннолетний Кирилл значительную часть времени проводил в неподходящей компании. Мальчик длительное время находился в обстановке, угрожающей его здоровью и не отвечающей требованиям к воспитанию и содержанию. Эти факторы оказывали негативное влияние на его психическое и физическое состояние и в конце концов привели к гибели ребенка.

В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, в том числе изъята вся документация из органа опеки и попечительства, в качестве свидетелей допрашиваются работники школы, сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних территориального органа внутренних дел и другие лица, обладающие сведениями об образе жизни подростка. Расследование уголовного дела продолжается.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 28 сентября 2017 года
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