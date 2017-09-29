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Главная страница / Рязанские новости / 29 сентября 2017 года
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Следователи разбираются в подробностях истории о том, как в одной из больниц Рязанской области пациенты сами покупали бинты и зеленку

15:43 / Общество

По результатам проверки сообщения СМИ о факте необеспечения пациентов Касимовской ЦРБ лекарственными средствами возбуждено уголовное дело, сообщает об этом сайт следственного управления Следственного комитета России по области. Ранее в интернете появилась информация о том, что пациенты Касимовской ЦРБ вынуждены не только самостоятельно покупать медикаменты, но и ватные диски, зеленку, йод и бинты. По этому факту следователи провели доследственную проверку. В ходе проверки эти факты подтвердились. В отношении должностных лиц больницы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

Следователи просят тех пациентов Касимовской ЦРБ, кому не были предоставлены лекарственные средства, входящие в перечень жизненно-необходимых и важнейших лекарственных средств, обратиться в Касимовский межрайонный следственный отдел.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 28 сентября 2017 года
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