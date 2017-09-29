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Главная страница / Рязанские новости / 29 сентября 2017 года
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В Рязани обсудили планы работы со студентами на ближайшие месяцы

16:23 / Общество

В библиотеке имени Горького состоялось заседание Координационного совета по работе со студенческой молодежью профессиональных образовательных организаций Рязанской области. Его провел заместитель министра молодежной политики, физической культуры и спорта региона Павел Симаков.

Подводя итоги летней работы в сфере молодежной политики, Павел Симаков особо отметил участие рязанской молодежи в крупных образовательных проектах и форумах, среди которых Международный слет «Таврида» в Крыму, Всероссийский форум «Территория смыслов» на Клязьме и «Прибалтийский Артек» в Калининграде.

– Участие наших ребят было очень успешным. Семь проектов получили гранты на реализацию в общем размере на один миллион рублей, – подчеркнул заместитель министра. – Это отличный результат, которого мы добились благодаря инициативе молодежи.

Павел Симаков особо подчеркнул важность работы в сфере военно-патриотического воспитания и совершенствования юнармейского движения на базе профессиональных образовательных учреждений.

Кроме того, члены Координационного совета обсудили основные направления реализации государственной молодежной политики во втором полугодии 2017 года. Среди значимых мероприятий участники заседания выделили проведение областного конкурса волонтерских отрядов «Марафон добрых дел», подведение итогов третьего трудового семестра, организацию лагеря-семинара актива учреждений среднего профессионального образования ЦФО «Профессионал», а также участие рязанской делегации в XIX Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи, который начнется через две недели.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 28 сентября 2017 года
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