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Главная страница / Рязанские новости / 29 сентября 2017 года
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Житель Рязанской области хранил 54 килограмма наркотиков

16:30 / Общество

Как сообщает сайт прокуратуры Рязанской области, Кораблинский районный суд признал 44-летнего жителя Кораблино виновным в незаконных приобретении и хранении наркотиков в крупном размере. Подсудимый с 20 по 30 сентября прошлого года недалеко от своего дома в Кораблинском районе собрал коноплю, перенес растение в дом и хранил до октября прошлого года, пока к нему не нагрянули сотрудники УФСБ России по области. Всего в доме мужчины обнаружили 54 килограмма марихуаны и частей конопли, еще 2,7 грамма марихуаны обнаружили при личном досмотре подозреваемого.

Обвиняемый вину признал полностью, и уголовное дело рассмотрели в особом порядке, без исследования доказательств, собранных по уголовному делу. С учетом данных о его личности, смягчающих наказание обстоятельств, отсутствия отягчающих наказание обстоятельств суд пришел к выводу, что нарушитель сможет исправиться без изоляции его от общества. Ему назначили наказание в виде 3 лет 3 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.

Изъятые части конопли и марихуану суд постановил уничтожить. Приговор вступил в законную силу.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 28 сентября 2017 года
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