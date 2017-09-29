В Рязани выбраны делегаты на Всероссийский съезд по охране окружающей среды

Территориальная конференция по выдвижению делегатов для участия в работе V Всероссийского съезда по охране окружающей среды состоялась в Рязанском государственном агротехнологическом университете им. П.А. Костычева. На конференции выбраны 16 делегатов. В состав делегации войдут представители федеральных и областных надзорных и контролирующих органов, курирующих экологическую сферу, областной Думы, ряда промышленных предприятий и общественников.

С докладами на конференции выступили начальник отдела управления Росприроднадзора по Рязанской области Наталья Морозова, заместитель министра природопользования Рязанской области Игорь Тишин, заместитель директора по научной работе Окского государственного биосферного заповедника Виктор Иванчев.

Вопросы, связанные с экологическими аспектами, поднимались в выступлениях представителями высшей школы и дополнительной системы образования. Съезд состоится в Москве в декабре текущего года.

В ходе работы съезда будет затронута одна из наиболее острых экологических проблем – увеличение размеров образования и накопления отходов в окружающей среде. Для обсуждения будет представлен комплекс мероприятий, направленных на сокращение объемов текущего захоронения отходов путем их утилизации и переработки, а также на сокращение количества ранее накопленных отходов. По словам

В повестке будут вопросы перехода на модель экономики, предусматривающую замкнутые циклы производства и потребления продукции, и другие актуальные темы.

По итогам работы съезда будет принята итоговая резолюция, которая консолидирует позиции и наработки крупнейших экспертов в области экологии, ученых смежных сфер, бизнесменов, общественных активистов, политиков.