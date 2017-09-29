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Главная страница / Рязанские новости / 29 сентября 2017 года
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В Рязанской области горел автомобиль

17:31 / Происшествия

Как сообщает сайт главного управления МЧС России по области, сегодня в 08.35 на пульт дежурного «01» поступило сообщение о пожаре на 6-м километре автомобильной дороги «Пронск-Новомичуринск» в Пронском районе. Огонь повредил автомобиль. Люди не пострадали. Причина возгорания и ущерб устанавливаются. На пожар выезжали 1 пожарный автомобиль, 3 сотрудника Государственной противопожарной службы.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 28 сентября 2017 года
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