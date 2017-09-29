Рязанцев приглашают на фестиваль национальной книги «Читающий мир»

В орбиту самого крупного для любителей чтения события года будут включены библиотеки, музеи, театры области и даже памятники. Поэтический праздник у памятника Есенину на набережной реки Трубеж 3 октября задаст настроение фестивалю, который пройдет с 3 по 6 октября. Сто событий для книгоманов – это только в Рязани, а всего их по области будет около трехсот – встречи с писателями, презентации книжных новинок, лекции, мастер-классы, «круглые столы», научно-практические конференции. Тематика встреч предельно разнообразная – от проблем приобщения детей к чтению и гармонизации межнациональных отношений до сохранения психического здоровья и православных бесед о семейном счастье. «Программа фестиваля напоминает расписание вылетов в аэропорту «Домодедово» – каждые полчаса стартует какой-нибудь лайнер», – заметил министр культуры и туризма области Виталий Попов, развернув только что отпечатанную афишу. Подробнее о ней рассказал на пресс-конференции в министерстве директор областной библиотеки имени Горького Наталья Гришина и ее заместитель Надежда Чернова.

Фестиваль знаменит литературной выставкой-ярмаркой. На сегодняшний день более 90 издательств из 27 регионов заявили о своем участии. Они привезут самые свежие книжные новинки, которые можно будет приобрести без торговой наценки. 4 и 5 октября ярмарка будет работать в фойе библиотеки Горького до 20 часов, 6 октября с 9.30 до 18.00.

В день торжественного открытия фестиваля будут подведены итоги конкурса «Книга года». 152 издания из 21 региона претендуют на награды в различных номинациях. Имена победителей назовут 4 октября. Среди авторов, которые представят свои новые книги, трое рязанских писателей – Андрей Крючков, Сергей Панферов и Дмитрий Аравин. Отдельная программа с интерактивными мастер-классами подготовлена организаторами фестиваля для детей. С полной афишей можно ознакомиться на сайте областной библиотеки имени Горького.