Перед депутатами Рязанской областной Думы выступил губернатор Николай Любимов

Рассмотрение вопросов повестки дня на пленарном заседании регионального парламента было предварено выступлением перед депутатами губернатора Николая Любимова. Он поблагодарил их за совместную конструктивную работу в период избирательной кампании, которая, по его словам, проведена чисто, в строгом соответствии с законом. «Я еще раз хочу подчеркнуть, что не имеет значения, кто кому отдал предпочтение в день голосования. Мы должны вместе работать на благо всех без исключения рязанцев, – сказал глава региона. – Перед исполнительной и законодательной властью стоят серьезные задачи. Нам предстоит приложить максимум усилий для того, чтобы вывести регион на качественно новый, современный уровень развития. Такую задачу ставит Президент РФ В.В. Путин, этого требуют от нас рязанцы. Работа уже началась, она активно ведется. И мы с вами ответственны за ее результаты, поэтому темп будет только увеличиваться».

В числе важнейших направлений развития области, по мнению Николая Любимова, продолжение укрепления экономики региона, активное привлечение инвестиций, открытие новых производств и модернизация действующих предприятий, ускорение перехода к цифровой экономике, что позволит открывать высокотехнологичные рабочие места, привлекательные для молодежи. Глава региона подчеркнул: «Мы должны создать оптимальные условия для развития промышленности, сельского хозяйства, малого и среднего бизнеса». Среди приоритетных задач – работа над повышением качества и доступности медицинской помощи, переоснащение и ремонт объектов образования и культуры, реконструкция дорог, благоустройство городов и сельских населенных пунктов, формирование комфортной для жизни среды. «Все эти посылы заложены в Майских указах Президента РФ В.В. Путина, которые содержат главные задачи, определяющие качество жизни и уровень благополучия людей, – подчеркнул Николай Любимов. – Их реализацию я считаю нашим общим главным делом. Поэтому я прошу вас внимательно проанализировать региональные законы. Там, где нужно, внести корректировки, которые будут способствовать решению поставленных задач. Я надеюсь на ваше понимание и ваш профессионализм».

На сегодняшнем заседании областная Дума рассмотрела 16 вопросов повестки дня. В заседании приняли участие член Совета Федерации Лариса Тюрина, главный федеральный инспектор по Рязанской области аппарата полномочного представителя Президента РФ в ЦФО Сергей Яковлев, руководители правоохранительных органов, региональных министерств и ведомств.