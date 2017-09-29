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Главная страница / Рязанские новости / 29 сентября 2017 года
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В Рязани на базе гипермаркета «Глобус» прошла очередная закупочная сессия под эгидой регионального министерства экономического развития и торговли.

17:29 / Экономика
Автор фото: Михаил Скрипников | В Рязани на базе гипермаркета «Глобус» прошла очередная закупочная сессия под эгидой регионального министерства экономического развития и торговли.
Фото: Михаил Скрипников.

Закупочные сессии – это специальные встречи, которые организуются между представителями крупных торговых сетей и местными товаропроизводителями. Задачей мероприятий является стимулирование ретейлеров к тому, чтобы заключать контракты и выставлять на полки рязанскую продукцию, произведенную преимущественно малым и средним бизнесом. Это взаимовыгодная схема, которая предполагает развитие бизнеса нашего региона и доступные цены в крупных магазинах. По заверению специалистов министерства, уже сейчас рязанские производители разного калибра готовы практически полностью заместить зарубежные аналоги своей продукции от овощей до шоколада. Разве что экзотические фрукты у нас пока не выращивают. Представители «Глобуса» заверили, что крайне заинтересованы работать с местным бизнесом, особенно с фермерами, и что рязанские товаропроизводители очень хорошо зарекомендовали себя на полках торговой сети. Их продукцию отправляют в магазины «Глобус» по всей европейской части страны.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 28 сентября 2017 года
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