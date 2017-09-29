Рязанцам напоминают: завтра Всемирный день сердца

Всемирный день сердца (World Heart Day) впервые прошел в 1999 году по инициативе Всемирной федерации сердца. Эту акцию поддержали Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), ЮНЕСКО и другие организации. Первоначально этот День отмечали в последнее воскресенье сентября, а с 2011 года – 29 сентября. В партнерстве с ВОЗ Всемирная федерация сердца проводит тематические акции более чем в 100 странах мира. Обычно 29 сентября специалисты организуют акции по проверке здоровья, проводят публичные лекции, спектакли, научные форумы, выставки, концерты, фестивали, прогулки и спортивные состязания.

В настоящее время от сердечно-сосудистых заболеваний ежегодно умирают более 17 миллионов человек. При этом, по данным Всемирной федерации сердца, 80 процентов случаев преждевременной смерти от инфарктов и инсультов можно предотвратить, если вести здоровый образ жизни, контролировать употребление табака, питание и физическую активность.

Источник: www.calend.ru