Рязанец в матче футбольной Лиги чемпионов забил гол в ворота «Манчестер Юнайтед»

Как сообщает сайт регионального минспорта, в Москве прошел матч группового этапа Лиги чемпионов ПФК ЦСКА с клубом «Манчестер Юнайтед» (Англия). «Армейцы» проиграли с крупным счётом 1:4. Единственный гол в составе хозяев поля забил воспитанник рязанской детско-юношеской спортивной школы ЦСК, ныне выступающий за армейский клуб, Константин Кучаев. 19-летний рязанец вышел на замену на 84-й минуте при счете 0:4 и на 90-й минуте с передачи Александра Головина сумел забить гол престижа.