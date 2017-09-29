Как сообщает сайт регионального минспорта, в Москве прошел матч группового этапа Лиги чемпионов ПФК ЦСКА с клубом «Манчестер Юнайтед» (Англия). «Армейцы» проиграли с крупным счётом 1:4. Единственный гол в составе хозяев поля забил воспитанник рязанской детско-юношеской спортивной школы ЦСК, ныне выступающий за армейский клуб, Константин Кучаев. 19-летний рязанец вышел на замену на 84-й минуте при счете 0:4 и на 90-й минуте с передачи Александра Головина сумел забить гол престижа.
Рязанец в матче футбольной Лиги чемпионов забил гол в ворота «Манчестер Юнайтед»
17:38 28.09.2017 / Спорт
Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 28 сентября 2017 года
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