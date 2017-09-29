Рязанская область в целом готова к отопительному сезону

Тему обсудили сегодня на расширенном заседании регионального правительства. Провел заседание губернатор Николай Любимов

В работе приняли участие главный федеральный инспектор по Рязанской области аппарата полномочного представителя Президента РФ в ЦФО Сергей Яковлев, член Совета Федерации ФС РФ Лариса Тюрина, председатель областной Думы Аркадий Фомин, руководители территориальных органов федеральных органов власти, областных министерств и ведомств, администрации Рязани, главы муниципальных образований (в режиме видеоконференцсвязи), представители молодежного правительства региона.

Основным в повестке расширенного заседания стал вопрос о готовности жилищно-коммунального и энергетического хозяйства области к отопительному сезону 2017-2018 годов. Доложил о проведенной работе министр ТЭК и ЖКХ региона Андрей Горелов. Он отметил, что регион в целом к отопительному периоду готов. Общая сумма средств, направленных на эти цели, составила 4,8 млрд. рублей. Подготовка объектов электроэнергетики, ЖКХ, социальной сферы и жилищного фонда к зиме велась планово, отставаний от графиков не зафиксировано. Осуществлены где необходимо капитальный ремонт котлов и технологического оборудования котельных, замена тепловых и электросетей, ремонт дымовых труб, систем водоснабжения и водоотведения. В целом готовность жилищно-коммунального и энергетического хозяйства области составляет в настоящее время 99,3 процента. Для оперативного устранения аварийных ситуаций имеется резерв материально-технических ресурсов, который в этом году пополнен оборудованием и материалами на сумму 2,9 млн. рублей. На всех предприятиях ЖКХ, коммунальной и «большой» энергетики также есть нормативный запас всего необходимого, в том числе резервного топлива и источников электроснабжения. Кроме того, обеспечена круглосуточная готовность спецтехники, аварийных бригад. Получено 100 процентов паспортов готовности учреждений соцсферы, 98 процентов – многоквартирных домов, в ряде из которых завершаются плановые работы по капитальному ремонту. Проверка готовности муниципальных образований должна быть завершена к 15 октября текущего года. По словам министра ТЭК и ЖКХ Андрея Горелова, задолженность предприятий за потребленные топливно-энергетические ресурсы остается одной из основных проблем при подготовке и прохождении отопительного периода. Вопросы, связанные со своевременностью оплаты коммунальных ресурсов, находятся на постоянном контроле, ведется еженедельный мониторинг задолженности, выявляются причины ее возникновения и принимаются меры, направленные на ее ликвидацию. По сравнению с началом отопительного сезона прошлого года удалось достичь снижения величины задолженности на 201,7 млн. руб., что свидетельствует о повышении финансовой дисциплины предприятий сферы ЖКХ. Как отметил министр, в числе основных задач в настоящее время – завершение в кратчайшие сроки оставшихся ремонтно-восстановительных работ и обеспечение своевременного пуска отопления в жилищном фонде и объектах социальной сферы, который в районах области уже начался.

О готовности города Рязани к отопительному сезону проинформировал и.о. главы администрации муниципального образования Сергей Карабасов, который сообщил, что начал реализовываться график включения отопления, и к 3 октября теплом будут обеспечены все жилые дома и объекты социальной сферы. Ремонт магистрали на Куйбышевском шоссе планируется закончить до 31 октября этого года. Выполнение сроков проводимых работ находится на ежедневном контроле городских властей. По словам Сергея Карабасова, сформировано 40 аварийных бригад различной специализации и направленности. В целом коммунальные службы, предприятия энергетического комплекса к прохождению отопительного сезона готовы.

Губернатор Рязанской области Николай Любимов, комментируя готовность региона к осенне-зимнему периоду, отметил, что основные работы проведены, тем не менее, недоделки остаются. Глава региона поручил руководителям муниципальных образований взять на личный контроль вопросы, касающиеся завершения подготовительных работ к отопительному сезону, и обеспечить их оперативное решение. «Своевременное получение паспортов готовности муниципальных образований – основная задача сейчас», – сказал Николай Любимов. Губернатор заявил, что показатели выполнения этой работы будут учитываться при анализе деятельности глав районов, и поручил внести дополнения в соответствующие критерии оценки.

Источник: сайт правительства Рязанской области

В работе приняли участие главный федеральный инспектор по Рязанской области аппарата полномочного представителя Президента РФ в ЦФО Сергей Яковлев, член Совета Федерации ФС РФ Лариса Тюрина, председатель областной Думы Аркадий Фомин, руководители территориальных органов федеральных органов власти, областных министерств и ведомств, администрации Рязани, главы муниципальных образований (в режиме видеоконференцсвязи), представители молодежного правительства региона.

Основным в повестке расширенного заседания стал вопрос о готовности жилищно-коммунального и энергетического хозяйства области к отопительному сезону 2017-2018 годов. Доложил о проведенной работе министр ТЭК и ЖКХ региона Андрей Горелов. Он отметил, что регион в целом к отопительному периоду готов. Общая сумма средств, направленных на эти цели, составила 4,8 млрд. рублей. Подготовка объектов электроэнергетики, ЖКХ, социальной сферы и жилищного фонда к зиме велась планово, отставаний от графиков не зафиксировано. Осуществлены где необходимо капитальный ремонт котлов и технологического оборудования котельных, замена тепловых и электросетей, ремонт дымовых труб, систем водоснабжения и водоотведения. В целом готовность жилищно-коммунального и энергетического хозяйства области составляет в настоящее время 99,3 процента. Для оперативного устранения аварийных ситуаций имеется резерв материально-технических ресурсов, который в этом году пополнен оборудованием и материалами на сумму 2,9 млн. рублей. На всех предприятиях ЖКХ, коммунальной и «большой» энергетики также есть нормативный запас всего необходимого, в том числе резервного топлива и источников электроснабжения. Кроме того, обеспечена круглосуточная готовность спецтехники, аварийных бригад. Получено 100 процентов паспортов готовности учреждений соцсферы, 98 процентов – многоквартирных домов, в ряде из которых завершаются плановые работы по капитальному ремонту. Проверка готовности муниципальных образований должна быть завершена к 15 октября текущего года. По словам министра ТЭК и ЖКХ Андрея Горелова, задолженность предприятий за потребленные топливно-энергетические ресурсы остается одной из основных проблем при подготовке и прохождении отопительного периода. Вопросы, связанные со своевременностью оплаты коммунальных ресурсов, находятся на постоянном контроле, ведется еженедельный мониторинг задолженности, выявляются причины ее возникновения и принимаются меры, направленные на ее ликвидацию. По сравнению с началом отопительного сезона прошлого года удалось достичь снижения величины задолженности на 201,7 млн. руб., что свидетельствует о повышении финансовой дисциплины предприятий сферы ЖКХ. Как отметил министр, в числе основных задач в настоящее время – завершение в кратчайшие сроки оставшихся ремонтно-восстановительных работ и обеспечение своевременного пуска отопления в жилищном фонде и объектах социальной сферы, который в районах области уже начался.

О готовности города Рязани к отопительному сезону проинформировал и.о. главы администрации муниципального образования Сергей Карабасов, который сообщил, что начал реализовываться график включения отопления, и к 3 октября теплом будут обеспечены все жилые дома и объекты социальной сферы. Ремонт магистрали на Куйбышевском шоссе планируется закончить до 31 октября этого года. Выполнение сроков проводимых работ находится на ежедневном контроле городских властей. По словам Сергея Карабасова, сформировано 40 аварийных бригад различной специализации и направленности. В целом коммунальные службы, предприятия энергетического комплекса к прохождению отопительного сезона готовы.

Губернатор Рязанской области Николай Любимов, комментируя готовность региона к осенне-зимнему периоду, отметил, что основные работы проведены, тем не менее, недоделки остаются. Глава региона поручил руководителям муниципальных образований взять на личный контроль вопросы, касающиеся завершения подготовительных работ к отопительному сезону, и обеспечить их оперативное решение. «Своевременное получение паспортов готовности муниципальных образований – основная задача сейчас», – сказал Николай Любимов. Губернатор заявил, что показатели выполнения этой работы будут учитываться при анализе деятельности глав районов, и поручил внести дополнения в соответствующие критерии оценки.

Источник: сайт правительства Рязанской области