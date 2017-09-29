В Рязанской области уволили педагога, которая ударила ученика

Прокуратура требует возбудить уголовное дело

Как сообщает сайт прокуратуры Рязанской области, специалисты надзорного органа провели проверку по факту жестокого обращения с несовершеннолетним учеником со стороны педагога Истьинской средней школы. В ходе проверки был выявлен факт ненадлежащего исполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего и жестокости в отношении него.

Материалы проверки направлены прокуратурой района в органы предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании. В адрес начальника управления образования и молодежной политики района внесено представление об устранении нарушений федерального законодательства, которое находится на рассмотрении.

В настоящее время педагог уволен с занимаемой должности.