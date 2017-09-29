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Главная страница / Рязанские новости / 29 сентября 2017 года
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В Рязанской области уволили педагога, которая ударила ученика

17:52 / Общество
Прокуратура требует возбудить уголовное дело

Как сообщает сайт прокуратуры Рязанской области, специалисты надзорного органа провели проверку по факту жестокого обращения с несовершеннолетним учеником со стороны педагога Истьинской средней школы. В ходе проверки был выявлен факт ненадлежащего исполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего и жестокости в отношении него.

Материалы проверки направлены прокуратурой района в органы предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании. В адрес начальника управления образования и молодежной политики района внесено представление об устранении нарушений федерального законодательства, которое находится на рассмотрении.

В настоящее время педагог уволен с занимаемой должности.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 28 сентября 2017 года
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