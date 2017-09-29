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Главная страница / Рязанские новости / 29 сентября 2017 года
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На «правительственном часе» в Рязанской облдуме проанализированы проблемы жилищного строительства

17:58 / Власть

В региональном парламенте сегодня прошел «правительственный час» на тему «Жилищное строительство на территории Рязанской области: правовое регулирование, проблемы, перспективы, контроль». С докладами перед депутатами выступили министр строительного комплекса региона Вячеслав Меньшов, исполняющий обязанности главы администрации Рязани Сергей Карабасов, прокурор Рязанской области Олег Черныш. По словам Владимира Меньшова, в регионе набраны и удерживаются высокие темпы жилищного строительства. В год сдается свыше 700 тысяч квадратных метров жилья. Причем за восемь месяцев 2017 года ввод жилья на 21 процент превышает прошлогодние показатели. При этом нерешенными остаются важные проблемы: банковское кредитование застройщиков далеко от идеала, платежеспособный спрос населения снижается, в новых микрорайонах нет должной социальной инфраструктуры. Одна из главных проблем связана с обманутыми дольщиками. По словам министра, в зоне риска находятся 28 многоквартирных жилых домов в Рязанском районе, г. Рязани и Касимове. Докладчики подробно рассказали о путях решения проблем, ответили на вопросы депутатов облдумы.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 28 сентября 2017 года
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