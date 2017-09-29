Губернатор Рязанской области Николай Любимов об отопительном сезоне в Кораблино: «Необходимо прекратить ежегодную борьбу за тепло и соблюдение прав потребителей. Разобраться, что мешает нормальной работе котельной, и обеспечить эту нормальную работу»

Сегодня на расширенном заседании регионального правительства при обсуждении готовности области к отопительному сезону губернатор Николай Любимов заявил о том, что муниципальным образованиям необходимо формировать четкий среднесрочный план по ремонту и замене изношенных теплосетей и соблюдать его, что позволит постепенно привести их в порядок. Николай Любимов отметил, что со стороны региона будет оказываться финансовая поддержка. Губернатор поручил в период отопительного сезона обеспечить полную готовность всех служб, уделять серьезное внимание наиболее проблемным участкам сетей и объектам в районах области. В частности, Николай Любимов поручил заместителю председателя правительства области Олегу Харивскому провести совещание с представителями всех заинтересованных сторон по ситуации с получением паспорта готовности котельной в г. Кораблино. Арендатором объекта, который обеспечивает теплом основную часть города с общим числом жителей свыше 10 тысяч человек, выступает ООО «Луч». Частая смена собственников и арендаторов котельной, отсутствие вложений в модернизацию оборудования ежегодно в ходе отопительного сезона создают ряд проблем, в том числе связанных с несоблюдением нормативов подачи тепла на объекты жилфонда, нарушением сроков оплаты за потребленные энергоресурсы. «Необходимо прекратить ежегодную борьбу за тепло и соблюдение прав потребителей. Разобраться, что мешает нормальной работе котельной, и обеспечить эту нормальную работу», – сказал Николай Любимов. По словам Губернатора, в сложившейся ситуации при необходимости следует принимать кардинальные решения, вплоть до смены собственника, если других мер будет недостаточно.

Источник: сайт правительства Рязанской области