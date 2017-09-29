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Главная страница / Рязанские новости / 29 сентября 2017 года
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На газификацию жилых домов двух сел в Рязанской области направят 840 тысяч рублей

18:17 / Власть

Сегодня на расширенном заседании правительства области были одобрены изменения в ряд региональных законопроектов, согласно которым распределяются субсидии муниципальным образованиям на реализацию в текущем году областных госпрограмм по развитию агропромышленного комплекса и социально-экономическому развитию населенных пунктов. В частности, предлагается предусмотреть средства областного бюджета в сумме 840 тыс. рублей на газификацию жилых домов в селах Береговое Путятинского района и Кривель Сапожковского района. Кроме того, за счет субсидий из федерального и областного бюджетов, выделенных в виде грантов на поддержку местных инициатив граждан, планируется создать 11 детских игровых и спортивных площадок. Около 1,3 млн. рублей предлагается также направить на благоустройство площадки первой очереди комплексной компактной застройки из 18 жилых домов в селе Сергиевский Боровок Александро-Невского района.

Участники заседания утвердили также законопроект, на основании которого предусмотрены субсидии на строительство детского сада на 220 мест в микрорайоне Семчино Рязани. Денежные средства безвозмездно переданы региону одной из рязанских строительных компаний и рядом физических лиц.

Источник: сайт правительства Рязанской области

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 28 сентября 2017 года
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