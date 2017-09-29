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Главная страница / Рязанские новости / 29 сентября 2017 года
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Контроль за исполнением Майских Указов Президента РФ возложен на вице-губернатора Рязанской области Игоря Грекова

19:06 / Власть
28 сентября губернатор Николай Любимов на расширенном заседании регионального правительства дал руководителям центральных исполнительных органов власти и муниципальных образований ряд поручений и заслушал отчет об исполнении ранее данных

«Основное – неукоснительное исполнение Майских Указов Президента РФ», – подчеркнул Николай Любимов. Контроль за их выполнением губернатор возложил на вице-губернатора Рязанской области Игоря Грекова. Кроме того, глава региона обратил внимание на необходимость более качественной работы с обращениями граждан. «Надо тщательно рассматривать каждое обращение и не допускать нарушений сроков по ним. Президент РФ ставит эту важную работу во главу угла», – сказал Николай Любимов. Губернатор обратил внимание и на то, что ответы должны быть максимально понятными гражданам и не носить формальный характер.

Губернатор Николай Любимов поставил задачу повысить исполнительскую дисциплину во всех органах власти региона и муниципальных образованиях в части выполнения поручений губернатора и правительства региона. Контроль за этой работой возложен на созданное в структуре аппарата правительства области управление обеспечения деятельности коллегиальных органов, делопроизводства и контроля. «Исполнительская дисциплина должна соблюдаться – это самое главное», – подчеркнул Николай Любимов. По словам главы региона, все поручения, которые даны губернатором и правительством области, должны выполняться строго в установленные сроки. В случае если возникают обстоятельства, препятствующие этому, руководители министерств и ведомств, главы администраций районов должны незамедлительно информировать правительство. Губернатор обратил также внимание на необходимость составления своевременной отчетности по выполнению постановлений по итогам Правительственного часа, который регулярно проводится в областной Думе и затрагивает наиболее волнующие жителей региона проблемы.

Источник: сайт правительства Рязанской области

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 28 сентября 2017 года
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