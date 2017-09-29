Нити Арена
16:53 МСК
Пятница
29 / 09 / 2017
Выпуск № 172 (5459)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости / 29 сентября 2017 года
156

Губернатор Рязанской области Николай Любимов призвал глав администраций районов «более открыто и расширенно работать в Интернете»

19:11 / Власть

Сегодня на расширенном заседании правительства области губернатор поинтересовался, как исполняется поручение об информировании населения о планируемых и выполненных работах в 2017 году по ямочному ремонту автодорог в регионе. И.о. министра транспорта и автомобильных дорог Рязанской области Владимир Гуйда доложил, что все необходимые сведения размещены в общем доступе на официальном сайте регионального минтранса. «Это важно, прежде всего, с точки зрения общественного контроля, – сказал Николай Любимов. – В целом главам администраций муниципальных образований следует более открыто и расширенно работать в Интернете. Люди должны знать, что мы делаем».

Источник: сайт правительства Рязанской области

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 28 сентября 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.

Ранее по теме:

Контроль за исполнением Майских Указов Президента РФ возложен на вице-губернатора Рязанской области Игоря Грекова

На газификацию жилых домов двух сел в Рязанской области направят 840 тысяч рублей

Губернатор Рязанской области Николай Любимов об отопительном сезоне в Кораблино: «Необходимо прекратить ежегодную борьбу за тепло и соблюдение прав потребителей. Разобраться, что мешает нормальной работе котельной, и обеспечить эту нормальную работу»

Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте также:
16:07
Губернатор Николай Любимов поздравил жителей Рязанской области с Международным днем пожилых людей
15:28
«Спартак-Рязань» признан лучшей командой по итогам состязаний Кубка города по футболу
15:26
Более 1 100 учеников школ и техникумов Рязанской области повысили свою пенсионную грамотность
15:23
Талантливые, трудолюбивые рязанцы получили награды
15:20
В Рязани отопление дали в 85 процентах объектов социальной сферы
Что ещё интересного происходит?
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы