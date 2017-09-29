Губернатор Рязанской области Николай Любимов призвал глав администраций районов «более открыто и расширенно работать в Интернете»

Сегодня на расширенном заседании правительства области губернатор поинтересовался, как исполняется поручение об информировании населения о планируемых и выполненных работах в 2017 году по ямочному ремонту автодорог в регионе. И.о. министра транспорта и автомобильных дорог Рязанской области Владимир Гуйда доложил, что все необходимые сведения размещены в общем доступе на официальном сайте регионального минтранса. «Это важно, прежде всего, с точки зрения общественного контроля, – сказал Николай Любимов. – В целом главам администраций муниципальных образований следует более открыто и расширенно работать в Интернете. Люди должны знать, что мы делаем».

Источник: сайт правительства Рязанской области