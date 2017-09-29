Нити Арена
16:53 МСК
Пятница
29 / 09 / 2017
Выпуск № 172 (5459)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости / 29 сентября 2017 года
121

Проведение капремонта дома № 15 по улице Павлова в Рязани возьмет под контроль прокуратура области

19:15 / Власть

Сегодня на расширенном заседании правительства области глава региона Николай Любимов обратился к прокурору области Олегу Чернышу с просьбой совместно с руководителями других правоохранительных структур и администрацией Рязани проконтролировать проведение капитального ремонта дома № 15 по улице Павлова в Рязани. Губернатор отметил, что, по имеющимся данным, подрядчиком ООО «Факел» были необоснованно завышены расходы на выполнение работ на сумму более 800 тыс. рублей. «Надо разобраться. Работы должны быть выполнены подрядчиком по нормальным расценкам. Это средства муниципальной господдержки, а также собственников помещений», – сказал Николай Любимов.

Источник: сайт правительства Рязанской области

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 28 сентября 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.

Ранее по теме:

Губернатор Рязанской области Николай Любимов призвал глав администраций районов «более открыто и расширенно работать в Интернете»

Контроль за исполнением Майских Указов Президента РФ возложен на вице-губернатора Рязанской области Игоря Грекова

На газификацию жилых домов двух сел в Рязанской области направят 840 тысяч рублей

Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте также:
16:13
Председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин поздравил ветеранов, представителей старшего поколения с Международным днем пожилых людей
16:07
Губернатор Николай Любимов поздравил жителей Рязанской области с Международным днем пожилых людей
15:28
«Спартак-Рязань» признан лучшей командой по итогам состязаний Кубка города по футболу
15:26
Более 1 100 учеников школ и техникумов Рязанской области повысили свою пенсионную грамотность
15:23
Талантливые, трудолюбивые рязанцы получили награды
Что ещё интересного происходит?
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы