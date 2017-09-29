Проведение капремонта дома № 15 по улице Павлова в Рязани возьмет под контроль прокуратура области

Сегодня на расширенном заседании правительства области глава региона Николай Любимов обратился к прокурору области Олегу Чернышу с просьбой совместно с руководителями других правоохранительных структур и администрацией Рязани проконтролировать проведение капитального ремонта дома № 15 по улице Павлова в Рязани. Губернатор отметил, что, по имеющимся данным, подрядчиком ООО «Факел» были необоснованно завышены расходы на выполнение работ на сумму более 800 тыс. рублей. «Надо разобраться. Работы должны быть выполнены подрядчиком по нормальным расценкам. Это средства муниципальной господдержки, а также собственников помещений», – сказал Николай Любимов.

Источник: сайт правительства Рязанской области