Губернатор Рязанской области Николай Любимов: «Надо срочно принять меры для того, чтобы дети могли нормально добираться в школу»

И.о. главы администрации Рязани Сергею Карабасову губернатор поручил разобраться с ситуацией, в которой оказались школьники нескольких общеобразовательных учреждений областного центра: учащиеся школы № 75 добираются на занятия по грязной дороге, идущей вдоль кладбища, а ученики школ № 63, № 70 и № 5 вынуждены ходить по проезжей части. «Надо срочно принять меры для того, чтобы дети могли нормально добираться в школу. Все, что можно, например, убрать грязь, надо сделать уже сейчас», – сказал Николай Любимов сегодня на расширенном заседании регионального правительства. Губернатор отметил, что на обустройство тротуаров необходимо предусмотреть средства в бюджете.

Источник: сайт правительства Рязанской области