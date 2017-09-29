Рязанский фотохудожник презентовал выставку с видами Русского Севера и портретами земляков

Экспозиция «Фото на память» Николая Середы размещается в трех залах областного художественного музея

Мастер, член Союза фотохудожников России, представил красочные снимки русской природы, сделанные во время походов, а также портреты и жанровые композиции.

Первым слово на церемонии открытия взял председатель рязанской организации Союза фотохудожников России Андрей Павлушин. Он преподнес мастеру букет в «полевом» стиле и напомнил гостям о его больших достижениях. «Ты очень быстро вошел в среду рязанских фотохудожников и обрел свой стиль. Мы даже говорили «середизм» о пейзажах, сделанных в твоей манере», – с улыбкой отметил он. Кроме того, фотографа поздравили фотохудожник Сергей Романов, друзья и близкие. Все они отмечали, что мастеру удается удивительно тонко передавать динамику в природе и отношениях людей.

Николай Середа – уроженец Узбекистана, выпускник Рязанского радиотехнического института. Фотографией начал заниматься на любительском уровне и постепенно оттачивал мастерство. Николай Владимирович – обладатель звания «Художник международной федерации фотоискусства» и организатор международных фотоконкурсов «Берега» в Рязани. Работает программистом, более 40 лет увлекается спортивным туризмом и имеет звание кандидата в мастера спорта. Выставка «Фото на память» стала еще одним подарком мастера самому себе к 60-летию. Рязанцы смогут ознакомиться с ней до 28 октября.