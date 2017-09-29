Губернатор Рязанской области Николай Любимов наградил сотрудников и ветеранов органов прокуратуры

Сегодня прокурор области Олег Черныш провел координационное совещание с руководителями правоохранительных органов региона. В работе приняли участие глава региона Николай Любимов, главный федеральный инспектор по области аппарата полномочного представителя Президента РФ в ЦФО Сергей Яковлев, председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин, руководители правоохранительных органов, сотрудники полиции и прокуратуры области.

Губернатор Николай Любимов поздравил коллектив областной прокуратуры с 80-летием со дня образования ведомства и поблагодарил за высокий профессионализм, активную борьбу с преступностью, большой вклад в укрепление правового государства. По его словам, сотрудники прокуратуры всегда верно и честно выполняют свой долг, обеспечивая конституционные права и свободы граждан. За многолетнюю добросовестную работу губернатор вручил ряду сотрудников и ветеранов органов прокуратуры знаки «В память 80-летия Рязанской области».

Николай Любимов выразил признательность всем правоохранительным структурам региона за эффективную работу на выборах. «Вы приложили максимум усилий для того, чтобы избирательная кампания и Единый день голосования прошли в строгом соответствии с законом, – сказал губернатор. – Сейчас начинается очень ответственный этап нашей общей работы. На март 2018 года назначены выборы Президента РФ. Я уверен, что наше конструктивное взаимодействие будет продолжено, и мы вместе обеспечим их достойное проведение в регионе. Нам предстоит укреплять сотрудничество по всем направлениям. Глава государства В.В. Путин ставит задачу – повысить качество жизни людей, они должны видеть и чувствовать позитивные изменения. Во многом социальное самочувствие граждан зависит от качества нашей совместной работы. Поэтому мы будем усиливать взаимодействие на всех уровнях: и на самом высоком, таком, как это координационное совещание, и на уровне межведомственных комиссий. Только сообща мы сможем достичь нашей общей цели – вывести область на новый, современный уровень развития».

В ходе координационного совещания участники обсудили вопросы, связанные с работой правоохранительных органов по выявлению, раскрытию, расследованию и профилактике преступлений против личности, а также предупреждению преступности среди несовершеннолетних и в отношении них.