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Главная страница / Рязанские новости / 29 сентября 2017 года
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Теплое касание кисти

00:01 / Вернисаж
Умиротворенная Рязань и ее жители на картинах Светланы Ильиной
Автор фото: Татьяна Клемешева | Теплое касание кисти
Фото автора.

Землистые цвета – оттенки почвы, травы в конце лета, речной воды – нравятся далеко не всем. Слишком уж они просты и неприметны, хоть глаз на них и отдыхает.

Современные живописцы в основном тоже спокойно относятся к этим тонам. Вспомнить хотя бы выставки наших земляков, проходившие в последние месяцы. Мастер техники alla prima и священник Сергей Чушкин, акварелистка Ольга Джафарова, изображающая старинные здания, орнаменталист Алексей Акиндинов, пейзажист Михаил Рытьков – работы каждого из этих авторов показывают рязанскую жизнь очень красочно. Но сейчас настает время для экспозиции художницы, которая умеет изображать действительность приглушенно и как-то очень уютно. Этого события город ждал двадцать лет – и вот Заслуженный художник РФ Светлана Ильина вновь представляет в художественном музее свои лучшие работы и новые полотна.

За плечами Светланы Васильевны – Рязанское художественное училище, куда в шестидесятые ее приняли сразу на второй курс, и Московский государственный художественный институт им. В.И. Сурикова. Еще со студенческих лет Светлана Ильина начала участвовать в различных выставках, представляя камерные пейзажи и портреты. В советские годы работы художницы экспонировались в залах всесоюзного значения, и по сей день она продолжает заниматься живописью и искать новые сюжеты. А сфера интересов мастера проста и в то же время сложна – близкие люди и родные места, причем даже покосившиеся домики под ее кистью приобретают свои неповторимые черты.

Каждая картина Светланы Ильиной выглядит одой размеренной жизни – то сосредоточенной на труде, то немного ленивой. Люди на полотнах просты и скромны: кто-то примеряет венки в поле, кто-то сибаритствует на диване, а кто-то обдумывает новые идеи в привычном уюте… Но любой герой здесь имеет особый, едва уловимый аристократизм, и портреты отражают непрерывную работу мысли. Возможно, так происходит потому, что художнице позировали представители творческой интеллигенции Рязани. Среди них – мастер декоративно-прикладного искусства Марина Писарева, скульптор Татьяна Черникова, живописец Владимир Подгорный и даже народный артист РСФСР Евгений Попов, руководитель знаменитого на весь мир рязанского хора.

Но вернемся к краскам. Тягучие оттенки коричневого, рыжего, зеленого царствуют в работах Светланы Ильиной безраздельно. Даже в зимних сюжетах эти цвета делают предметы более осязаемыми, основательными и понятными любому человеку. Потертый ворс накидки на диване, пожухлые листочки рядом с огненной рябиновой кисточкой, щелястая стена старого деревянного дома – все это хочется потрогать. И будет неудивительно, если эта выставка поманит кого-то на прогулку по еще уцелевшим «деревянным» улочкам Рязани. Именно там сосредоточена та жизнь, которая так дорога художнице – далекая от мельтешения высокотехнологичных образов, неторопливая и тихая. И здорово, что прикоснуться к ней и отдохнуть душой в этом неброском реальном мире может каждый из нас.

Экспозиция будет открыта для посещения до 22 октября.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 172 (5459) от 29 сентября 2017 года
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