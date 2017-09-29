В сентябре в рамках проекта «Шахматы в детские дома​» в Рыбновской школе-интернате для детей-сирот прошел особенный праздник. Международный мастер Георгий Нагибин встретился с воспитанниками учреждений,​ участвующих в проекте, и провел сеанс одновременной игры с ребятами.

Международный мастер отметил, что уровень юных шахматистов заметно возрос, а одна из партий даже была сыграна вничью.​ В конце сеанса детям были переданы подарки от Российской шахматной федерации.

Всего в мероприятии участвовало около 15 воспитанников. Многие из них с нетерпением ждут участия во всероссийском турнире среди детских домов «Восхождение» в следующем году.