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Главная страница / Рязанские новости / 29 сентября 2017 года
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Рязанское развитие. Евгений Чебалкин

00:01 / Игры разума
Продолжаем рассказ о тех, кто способствует прогрессу шахмат в регионе
Рязанское развитие. Евгений Чебалкин

Юный Евгений Чебалкин – кандидат в мастера спорта. Вот некоторые из его успешных выступлений на соревнованиях.

В 2013 году он занял второе место в категории участников до 14 лет на первенстве Рязанской области по шахматам среди юношей и девушек.

В 2014 году стал вторым в категории «юноши 2000-2001 годов рождения» на одиннадцатом турнире «Воинам-интернационалистам посвящается...», который проходил в Коломне.

В 2015 году Чебалкин занял второе место на открытом турнире по быстрым шахматам, посвященном 74-й годовщине освобождения Скопина от немецко-фашистских захватчиков. В том же году на лично-командном чемпионате Рязанской области по шахматам среди городов и районов в личном зачете занял первое место.

В 2016 году на международном шахматном фестивале «Кубок Волги-2016» Евгений занял первое место в турнире среди участников до 17 лет.

2017 год стал богатым на победы для Евгения. Он выиграл шахматный турнир в ЦПКиО, посвященный Дню города Рязани. Чебалкин стал лучшим среди юношей на чемпионате Рязанской области по блицшахматам, посвященном Дню Победы. На юношеском первенстве города по шахматам занял первое место в категории участников 2000 – 2003 годов рождения. И, наконец, на чемпионате Рязани по шахматам среди взрослых занял пятое место.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 172 (5459) от 29 сентября 2017 года
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