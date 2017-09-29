Памяти врача

В селе Ерахтур Шиловского района состоялся пятый турнир по быстрым шахматам памяти Владимира Ивановича Якушева. В состязаниях приняли участие 25 человек – и местные жители, и спортсмены из районного центра, сел Инякино и Борки.

Перед началом соревнования, проводившегося по швейцарской системе в семь туров с контролем времени 15 минут на партию, директор местной школы Марина Анатольевна Аксенова рассказала о Якушеве. О том, какой это был замечательный человек и врач, и сколько добра он сделал людям. И почему в память о нем в селе проводятся шахматные турниры. В сентябре у Владимира Ивановича день рождения. В этом году ему исполнилось бы 69 лет.

Первое место в старшей возрастной группе, с результатом семь очков из семи возможных, занял педагог дополнительного образования Шиловского районного Дома детского творчества Сергей Желудков. На втором месте старейший ерахтурский шахматист Геннадий Терентьев – 6 очков. Третье место у набравшего пять очков Виктора Меркулова.

Первое место в младшей возрастной группе завоевал восьмиклассник Шиловской СОШ № 2 Даниил Тришков. В его активе пять очков. Андрей Толоконников, девятиклассник Шиловской СОШ № 1, с 4,5 очка – второй. Сразу шесть шахматистов набрали по 4 очка, но лучший коэффициент Бухгольца оказался у Давида Мунтяна – восьмиклассника Шиловской СОШ №2. Все ребята занимаются в объединении «Юный шахматист» Шиловского районного Дома детского творчества.

Специальных призов удостоены Геннадий Терентьев (81 год) – как самый возрастной участник турнира, Олег Можгов (2009 г.р.) – как самый юный, Дарья Аксенова, пятиклассница Ерахтурской школы, – за лучший результат среди девочек (3 очка).

Во время одного из перерывов в игре учителя школы показали гостям Ерахтура школьный краеведческий музей, рассказав об истории села, создании музея и отдельных экспонатах.

Организаторы соревнования позаботились не только о хороших условиях для игры, но и о питании участников. В перерывах между партиями школьный завхоз Алла Анатольевна Цапурина потчевала шахматистов бутербродами с колбасой и сыром, горячим ароматным чаем с конфетами и печеньем.

Организаторы турнира благодарят за поддержку главного врача Шиловской ЦРБ Татьяну Ивановну Манакину.