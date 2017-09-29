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Главная страница / Рязанские новости / 29 сентября 2017 года
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Шахматы в школе: за и против

00:01 / Игры разума

Мы уже писали о том, что в Министерстве образования и Общественной палате Российской Федерации обсуждается вопрос о введении уроков шахмат в школе в качестве учебной дисциплины. Какими будут эти уроки, обязательными или факультативными, пока не решено. Общественное мнение о преподавании шахмат в школе неоднозначное, поскольку дети и так загружены множеством дисциплин и таскают «неподъемный» рюкзак, а здесь появится еще один предмет.

Об этом свидетельствует и проведенный нами опрос рязанцев.

Евгений Луканцов,
чемпион Европы, многократный победитель первенств России по гребле:

«К шахматам отношусь нейтрально.

В детстве играл часто, считаю, что они действительно развивают мышление. Но ввести их принудительно в школе, думаю, будет неправильно.

Ведь не все разделяют любовь к ним. К примеру, также можно и танцы сделать в качестве обязательного урока, их многие любят, особенно девочки».

Мария Богачева,
многократная чемпионка России и Европы по легкой атлетике:

«К шахматам отношусь положительно, это мудрая игра.

К сожалению, играть не умею. Просто не было времени, чтобы их освоить.

Но мне хотелось бы научиться играть в них».

Евгений Зызин,
руководитель регионального исполкома ОНФ:

«Считаю, что шахматы помогают в учебе и развивают, в первую очередь, логическое мышление. Я за факультативные занятия в школе».

Дмитрий Андрейкин,
международный гроссмейстер, чемпион Европы по шахматам:

«Думаю, что каждая школа должна сама решить, нужны ли ей шахматы.

На мой взгляд, они могут быть полезны для общего развития на начальном этапе. Шахматы в школе могут стать хорошим трамплином в мир профессионального спорта».

Петр Седов,
полковник в отставке:

«По моему мнению, нет необходимости в создании дополнительного предмета в школах. У нас достаточно секций в спортивных учреждениях и учреждениях дополнительного образования. Не надо перегружать детей.

А к игре отношусь с большим уважением».

Сергей Бизюкин,
общественный деятель:

«В шахматы играть умею. Очень интересная игра.

Не считаю, что они должны быть в обязательной школьной программе».

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 172 (5459) от 29 сентября 2017 года
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