Шахматы в школе: за и против

Мы уже писали о том, что в Министерстве образования и Общественной палате Российской Федерации обсуждается вопрос о введении уроков шахмат в школе в качестве учебной дисциплины. Какими будут эти уроки, обязательными или факультативными, пока не решено. Общественное мнение о преподавании шахмат в школе неоднозначное, поскольку дети и так загружены множеством дисциплин и таскают «неподъемный» рюкзак, а здесь появится еще один предмет.
Об этом свидетельствует и проведенный нами опрос рязанцев.
Евгений Луканцов,
чемпион Европы, многократный победитель первенств России по гребле:
«К шахматам отношусь нейтрально.
В детстве играл часто, считаю, что они действительно развивают мышление. Но ввести их принудительно в школе, думаю, будет неправильно.
Ведь не все разделяют любовь к ним. К примеру, также можно и танцы сделать в качестве обязательного урока, их многие любят, особенно девочки».
Мария Богачева,
многократная чемпионка России и Европы по легкой атлетике:
«К шахматам отношусь положительно, это мудрая игра.
К сожалению, играть не умею. Просто не было времени, чтобы их освоить.
Но мне хотелось бы научиться играть в них».
Евгений Зызин,
руководитель регионального исполкома ОНФ:
«Считаю, что шахматы помогают в учебе и развивают, в первую очередь, логическое мышление. Я за факультативные занятия в школе».
Дмитрий Андрейкин,
международный гроссмейстер, чемпион Европы по шахматам:
«Думаю, что каждая школа должна сама решить, нужны ли ей шахматы.
На мой взгляд, они могут быть полезны для общего развития на начальном этапе. Шахматы в школе могут стать хорошим трамплином в мир профессионального спорта».
Петр Седов,
полковник в отставке:
«По моему мнению, нет необходимости в создании дополнительного предмета в школах. У нас достаточно секций в спортивных учреждениях и учреждениях дополнительного образования. Не надо перегружать детей.
А к игре отношусь с большим уважением».
Сергей Бизюкин,
общественный деятель:
«В шахматы играть умею. Очень интересная игра.
Не считаю, что они должны быть в обязательной школьной программе».