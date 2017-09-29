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Главная страница / Рязанские новости / 29 сентября 2017 года
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Киношный город

00:03 / Репортаж
В Касимове завершились съемки четырехсерийной военной драмы «Сто дней свободы»
Автор фото: Вячеслав Астафьев | Киношный город
Фото автора.

Сценарий фильма специально для «Первого канала» написал Дмитрий Миропольский. В основе сюжета – судьба Петра Барашкова (актер Александр Михайлов). Петр Авдеич десять лет «отсидел» в лагерях за конт­рреволюционную пропаганду. После тюрьмы вернулся в свой обветшалый дом, на улицу, где все соседи его сторонятся. Но теперь Авдеич обрел главное – свободу, с которой не намерен расставаться ни при каких обстоятельствах, даже если его родной городок оккупировали фашисты.

Режиссер фильма Тимур Алпатов собрал на съемочной площадке таких «звезд» кинематографа, как народный артист РСФСР Александр Михайлов и народный артист России Владимир Стеклов. В фильме снимались не так широко популярные, но не менее талантливые Софья Синицина («Гостиница «Россия», «Ланцет»), Иван Дубровский («Молодежка», «Горюнов»), Никита Тарасов («Кухня», «Притяжение»). В роли немцев снимались реконструкторы военно-исторических клубов Москвы. Касимовцев пригласили в «массовку».

– По плану у нас 31 съемочный день, – говорит администратор проекта Егор Канеев. – Работа началась в августе, и большую часть фильма мы уже отсняли в Москве и Московской области. В Касимове в течение недели снимаем лишь некоторые фрагменты фильма. Касимов выбрали для съемок потому, что здесь идеально сохранилась архитектура зданий середины прошлого века. Город также тихий, люди уже привыкли к тому, что в нем часто снимают фильмы, поэтому возле съемочной площадки толпу не создают и нам не мешают.

Касимовцам, приходящим на «массовку», не приходится долго объяснять, как себя вести на съемочной площадке. Наш коллега из районной газеты «Мещерская новь» Олег Романов снялся в фильме «Сто дней свободы» в роли партизана, о чем написал на своей странице в социальных сетях. Судя по фотографиям, расположенным в той же сети, Олег – любитель киношных эпизодов и старается не упустить возможности проявить свои актерские способности в снимаемых в Касимове фильмах. А вот четвероклассник 1-й касимовской школы Ваня Бирюков снимался в кино впервые. С ним мы познакомились на съемочной площадке.

– Я как узнал, что у нас в городе снимают кино про войну, сразу же прибежал на площадку, – рассказывает юный касимовский актер Иван Бирюков. – А тут уже народ. Мне предложили сняться в кино, и я согласился. Выдали одежду, какую во время войны носили мальчишки, и сказали, что нужно делать. Я ни капельки не волновался. Мне надо было просто поиграть с ребятами.

Делать снимки на фотоаппарат или камеру мобильного телефона посторонним людям на съемочной площадке строго запрещено. Изображения не должны попадать в Интернет. Производящая компания может получить штрафы от телеканала. К тому же не все отключают вспышку, а это, как пояснили мне администраторы, уже приводит к необходимости дубля, что недопустимо. Дубль может обойтись очень дорого. Мне как раз пришлось наблюдать подобную ситуацию. Фильм снимали прямо у Торговых рядов, которые сейчас реставрируют. Так вот, бетономешалка решила развернуться и своим ревом заглушила работу операторов. Эпизод пришлось переснимать.

Пока снимали фрагменты мирной жизни, в сторонке скучали, ожидая своей очереди выхода на площадку, «немцы». Я поначалу думал, что это касимовцы, но оказалось, что исполнять роли немецких солдат местных не берут. Для этого набирают реконструкторов из военно-исторических клубов, где детально изучают особенности поведения исторических персонажей.

– Эти ребята приехали из Москвы, – рассказывает исторический консультант фильма Сергей Зорин. – Наша компания «Девиз» обеспечивает съемочную группу историческими костюмами и реквизитом, а еще я с 14 лет занимаюсь военно-исторической реконструкцией. У меня много друзей по стране, которые организовали подобные клубы, и оттуда мы приглашаем для съемок реконструкторов. Их задача – максимально достоверно сыграть тот или иной эпизод фильма, а без специальных знаний, на одном актерском таланте, этого добиться непросто.

По словам Сергея Зорина, работа у актеров нелегкая. Съемочный день длится 12 часов, а когда выдается свободная минутка, участники съемок прямо в гриме заходят попить чайку в местные кафешки.

– Наши горожане уже привыкли к тому, что в Касимове постоянно снимают кино, – говорит заместитель начальника управления по культуре и туризму администрации Касимова Виталина Сидорова. – При виде «немцев» на улицах касимовцы ведут себя спокойно. Актеры театров «Аспект» и ТЮЗ снимаются в массовках, а это для них – хороший заработок. Многие не играют в театрах, а в кино снимаются. Когда мы смотрели фильм «Штрафник», то многих касимовцев там узнали. Людям это нравится. И места наши киношникам полюбились. Пейзажи замечательные.

Понравились живописные места актеру Владимиру Ильину, и он приобрел в селе Урдове Касимовского района, на берегу Оки, домик для летнего отдыха. У Владимира Адольфовича в гостях десятки актеров перебывали. Многие потом в Касимов на съемки приезжали, а режиссер Владимир Хотиненко в этих местах «Мусульманина» снимал. Теперь вот «Сто дней свободы» сняли. Фильм планируется продемонстрировать зрителям «Первого канала» весной 2018 года.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 172 (5459) от 29 сентября 2017 года
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