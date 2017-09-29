Дорогой добра

Десять лет назад рязанская школа № 7 официально получила статус русской классической школы

Школа эта, встроенная в ряд первозданных рязанских городских домов, и стоит на месте «классическом»: по одну строну – Дом Салтыкова-Щедрина, по другую – политехнический институт, в название которого не случайно вписана буква «ъ»… Многие здания неподалеку на этой улице приметны памятными досками с известными уважаемыми фамилиями. Украшена такой почетной вывеской и сама школа. Но могло ли все это спасти учебное заведение от той опустошенности, которая овладела российским образованием в суетные 90-е годы, когда, можно сказать, оставленные на произвол судьбы, многие школы искали свой путь существования и развития, подхватывая иногда и примеряя брошенные «добрым дядей» модные зарубежные одежки?.. Спасло, наверное, прежде всего, что эта школа стала устьем, местом слияния двух чистых светлых «рек»: Рязанской второй мужской гимназии и частной гимназии Н.Н. Зелятрова, объединившихся в 1918 году в единое учебное заведение и унаследовавших многое из традиций тех времен, когда преподавали такие, например, выдающиеся педагоги и ученые, исследователи и историки родного края, как С.Д. Яхонтов и Д.Д. Солодовников.

Что имеем, не хранили

– В 1999 году, – рассказывает директор школы Николай Николаевич Черваков, – наши учителя, осмыслив историю школы и опыт прошлых лет, пришли к выводу: необходимо опираться на корневые основы российского образования: это народность, духовность, нравственность.

Прекрасные слова, хотя довольно трудно бывает выразить их конкретикой учительской работы. Очень хорошо это сделал Никита Михалков, когда в телепередаче «Бесогон» рассказывал о том, какие темы для сочинений давали в советской школе, дореволюционной российской гимназии… Какая при этом предполагалась тонкая душевная работа – прежде всего размышление о себе самом, о том, что значишь для людей, что можешь значить в будущем. И это на фоне нынешнего «клипового» мышления молодежи, ее неумения связать двух слов. Да еще при повальном увлечении показать свою физиономию в Интернете, что режиссер назвал «нарциссизмом». Не наше это, не наше! И разве мы первые это заметили? Сам Константин Дмитриевич Ушинский, основоположник русской педагогики, говорил: «Воспитание, созданное самим народом и основанное на народных началах, имеет ту воспитательную силу, которой нет в самых лучших системах, основанных на абстрактных идеях или заимствованных у другого народа».

Не тайное таинство

Что же такого поучительного можно почерпнуть для воспитания молодого поколения в глубинном русском опыте? Ведь как часто мы сами с огорчением говорим о себе: «И что мы за народ!»

А вот, например, есть такой древний русский православный обычай: тайная милостыня. Немолодая деревенская женщина мне рассказала, что в годы войны, в страшную нужду, их сиротская семья во многом благодаря такой милостыне выжила: кто-то, отрывая от себя, подкладывал под дверь мешочек с крупой или мукою, несколько картофелин, другую нехитрую снедь. «Так кто же?» – пыталась выяснить я. И женщина, даже спустя 70 с лишним лет, покачала головой и тихо сказала: «Не знаю». Тайный способ оказания доброты особо почитался в нашем народе.

Учителя, питающие души своих учеников, всегда на виду. Но то, что они делают, можно назвать таинством. Ведь никто еще не вывел точную формулу, что от чего получается в процессе образования. Хотя известны условия успеха: личность учителя, его мастерство, хорошие методики.

Свое, родное

Русская классическая школа в Рязани, как до официального присвоения ей данного статуса, так и после, осталась обычной средней школой, но национально ориентированной. В понятие «русский» здесь вкладывается прежде всего культурологический смысл. К этому подталкивала сама внешняя обстановка.

В 90-е годы в школах часто вводились предметы, формировавшие западную мировоззренческую направленность, углубленно изучалась зарубежная литература. Это было бы прекрасно, так как расширяло кругозор ребят. Но, увы, урезалось изучение Отечества. Поэтому в школе № 7 появились национально ориентированные предметы: «История русской культуры», «История русской философии», «Рязановедение». По словам заместителя директора по учебной части Елены Александровны Теремецкой, начиная с двухтысячных годов, педагоги стали разрабатывать этнокультурный компонент содержания общеобразовательных предметов. Появились модули «Русская топонимика», «Быт русского народа», «Слава и гордость русской истории». Начали изучать диалектную лексику Есенина... Для внеурочной деятельности организовали кружки: «Занимательный русский язык», «Грамоте учиться – всегда пригодится» и многое другое.

И все это прибавлялось к тому, чем и раньше гордилась школа: разнообразие предметов эстетического цикла, известный в городе Музей истории школы и Боевой славы.

А отсюда успехи ребят в учебе, их победы в различных конкурсах, олимпиадах, что, конечно, невозможно было не заметить.

И обычная общеобразовательная школа с необычным русским классическим уклоном становится победителем Всероссийского конкурса в рамках приоритетного национального проекта «Образование», заносится в национальный реестр «Ведущие образовательные учреждения России», награждается дипломом Европейской научной палаты за высококачественную педагогическую деятельность, не раз отмечается наградами местных властей.

Русский характер

Да, школа признана на многих уровнях, но она – русская, а русскому человеку всегда чего-то не хватает. Если воспитательный идеал Запада – индивид, то воспитательный идеал России, как считал Ушинский, преображение души. Вот что говорила мне учительница Тамара Васильевна Дроздова:

– Любое движение вперед должно основываться на традициях. Мы стараемся давать хорошие знания, выполняем стандарты, рекомендуемые государством…

Но что значит понятие «образование»? Оно от слова «образ», что подразумевает стремление к идеальному, к тому, каким должен быть человек. Прежде всего высоконравственным. Поэтому для нас очень современна русская литературная классика. Мы не просто «проходим» ее, а серьезно анализируем, рефлексируя, копаемся в себе. И потому нам кажутся очень актуальными для нашего времени Достоевский, Чехов. Здесь, конечно, необыкновенно важна роль учителя, его подготовка. Стараемся заниматься самообразованием.

А что родители? Были ли такие, которые не приняли идею русской классической школы? Нет, таких не было. Только однажды задали вопрос: «Это школа только для русских?» Ответили: нет, она для тех, кто живет в России, кто говорит и общается на русском языке, кто считает Россию своей Родиной, уважает ее традиции и культуру.

По словам учителей, в русской классической школе учатся сейчас дети 18 национальностей. И цель, определенная еще К.Д. Ушинским, – просветить их сознание так, чтобы перед глазами ясно лежала дорога добра.