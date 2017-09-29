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Главная страница / Рязанские новости / 29 сентября 2017 года
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«Куклинизм» с человеческим лицом

00:01 / Культура
На фестивале «Рязанские смотрины» – 2017 было что посмотреть
«Куклинизм» с человеческим лицом

XVI Международный фестиваль театров кукол в год столетия событий 1917 года прошел под революционным лозунгом «Вперед, к победе куклинизма!» И даже газета выходила фестивальная – «Куклинизм». За несколько дней «Смотрин» понимаешь, что, во-первых, – это гуманный идеал (хотя были и «жутковатые» истории с ведьмами, как без них); во-вторых, большинство спектаклей актеры играют «в живом плане» (не прячась за ширму, за черный наряд «в черном кабинете»). То есть «куклинизм» – он с человеческим лицом!

Представления для маленьких всегда рекомендую и взрослым – как лучшее лекарство от бед и невзгод. На фестивале удалось посмотреть два детских спектакля. Короткая, забавная история «Про Аленку и ее гусенка» оренбургского театра «Пьеро» (режиссер Александр Ярилов) подарила столько положительных эмоций! Известная пьеса Нины Гернет, сыгранная почти без слов, добрый юмор, забавные куклы Аленки, Лисы, Гусенка, Ежика и других обитателей леса, ширма и талант тех, кто за ней, – слагаемые успеха. Пушкинская «Сказка о рыбаке и рыбке» столичного Центрального театра кукол им. С.В. Образцова (режиссер Виктор Воеводин) поражает, в первую очередь, сценографией и куклами. От огромного манекена царицы «с секретом» – до небольших кукол, стилизованных под русскую деревянную игрушку. Это было ожидаемо: художник спектакля – один из лучших профессионалов России Виктор Никоненко. Кроме Старухи, Старика и Золотой Рыбки, заметным персонажем становится задиристый Кот. Артисты работают и «в живом плане», и с куклами.

Спектакль иркутского театра «Аистенок» «Калиф-аист» по сказке Вольфганга Гауфа (инсценировка Наташи Боренко) для зрителей постарше, от 9 лет и до… Но главное, адресован он не только обычной аудитории, но и незрячим. Большинству в начале представления завязывают глаза, они идут гуськом через шумный «восточный базар», держась друг за друга, и снимают повязку только в зрительном зале. А шестеро незрячих детей (на фестивале – его участники с завязанными глазами) остаются «на сцене».

Крутящиеся сиденья, вещи различной фактуры в руках, голоса и звуки восточных инструментов с разных сторон, прикосновения, дуновения – все это рождает у шестерки ощущение, что они «внутри» сказки. Добровольцы-актеры, испытавшие это на себе, рассказали, что они начали остро чувствовать запахи, эмоции были очень сильными. И сидящим в зрительном зале было интересно. Для незрячих же детей такой спектакль – просто волшебство. А началось все с того, что главный режиссер Юрий Уткин узнал о представлениях в формате «театра ощущений» литовского режиссера Каролины Жерните и пригласил коллегу для совместной постановки, заручившись поддержкой творческого объединения «Культ­Проект» (г. Москва).

Белорусский режиссер Олег Жюгжда был представлен двумя работами: «Лафертовской маковницей» по А. Погорельскому Рязанского театра кукол (о ней мы писали) и чеховской «Чайкой» гродненского театра, которым руководит мэтр. В этом спектакле неожиданный финал: Константин Треплев не кончает самоубийством. Пистолет в руках Нины Заречной, за которой он бросился, желая остановить. Актеры играют «в живом плане», доверяя куклам из чемоданчика режиссера Треплева лишь часть реплик и движений. То, что в пьесах Чехова недоговорено, намечено в репликах и ремарках, позволяют «проявить» куклы – неожиданно, интересно, часто смешно. Но «Чайка» – это ведь комедия, господа?

К Пушкину обратился не только Театр им. С.В. Образцова, но и Пловдивский театр из Болгарии, представивший «Даму Пик». В этом спектакле большую роль играет пластика актеров. И большая кукла возникает время от времени на сцене – страшная как смерть старуха Графиня, держащая крепкими тросами скуки (видимыми и невидимыми) всех вокруг, от служанок до представителей высшего света. Еле дышит, но жаждет жить вечно. И режиссер Веселка Кунчева вовлекает в орбиту Германна, Пиковой дамы и других героев Агасфера, даря ему облик одного из господ. И демон, призванный Германном, обретает плоть, висит на нем ношей – не разделить...

Но игры темных сил в «Лафертовской маковнице» и «Даме Пик» – это легкая шалость по сравнению с жуткими историями в «Интервью с ведьмами» («18+») Минского театра кукол (Беларусь). Вначале в зале часто слышен смех: три ведьмы на сцене (актрисы в гриме) просто «разминаются»: каждая пытается солировать в ток-шоу, другие мешают. Это импровизация автора и режиссера Евгения Корняга и артисток. Но исповеди становятся все страшнее, появляются жутковатые предметы, куклы и части тел. Возникают мотивы леденящих кровь сочинений братьев Гримм, М. Метерлинка, отрывки свидетельств жертв Освенцима… А в середине клубка женской ненависти – боль. Особенно боль, причиненная в детстве, причиненная самыми близкими.

Саратовский театр кукол «Теремок» показал спектакль «Два путешествия Лемюэля Гулливера» в постановке Геннадия Шугурова. Но это не фантастическая история Свифта, знакомая нам с детства, а философская пьеса польского автора Ежи Брошкевича. По сути, это два монолога Гулливера: один – с его узником лилипутом Гульго, второй – с хозяином-великаном. В спектакле монолог поделен между несколькими мужскими и женскими персонажами (актеры «в живом плане»). В первой части речи людей безмолвно выслушивает маленькая кукла, запертая в клетке (удивительный образ интеллигента Гульго создан художником Александром Ечеиным). Во второй – «говорящие» головы актеров сами в клетках. Хозяина-великана не видно, только вдруг выглянет из-за декорации гигантский нос. Или ухо… И понимаем, что речи сидящих в клетке – это речи обреченных.

В мирной кукольной революции также приняли участие театры из Барселоны (Испания), Бургаса (Болгария), Луганска (ЛНР), Любляны (Словения), Мытищ (Московская область), Назрани (Ингушетия), Пензы и Симферополя (Крым) (о некоторых спектаклях мы уже писали). Масштаб – большой, цели – достойные. Ждем встречи через два года, деятели «куклинизма»!

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 172 (5459) от 29 сентября 2017 года
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