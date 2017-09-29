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Выпуск № 172 (5459)
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Главная страница / Рязанские новости / 29 сентября 2017 года
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Ищу маму

00:01 / Ищу маму

Наша газета совместно с министерством образования Рязанской области продолжает акцию по устройству в семью детей, оставшихся без родителей. Напоминаем, что сведения о детях предоставлены нам Государственным банком данных о детях, оставшихся без попечения родителей. И еще одно существенное обстоятельство: у некоторых из этих детей есть проблемы со здоровьем, которые могут быть решены, если детям обеспечить индивидуальный уход или хорошее медицинское обслуживание. Еще раз напоминаем, что, если вы решили взять в семью одного из этих детей, вам нужно обратиться в органы опеки и попечительства города или района, в котором вы живете.

Итак, сегодня мы ищем родителей для:

09-27-33 пятнадцатилетней Дарьи. Сероглазая, русоволосая Даша была единственным ребенком в семье, но ее одинокая мама умерла. Так девочка оказалась в детском учреждении. Даша – очень доброжелательный, позитивный человек с обворожительной улыбкой. Она трудолюбива и старательна во всем, у нее много друзей. Даша умеет поддерживать дружеские отношения. У девушки немало увлечений, среди них любимые – рисование и вышивка. Анкета № 4500.

09-27-34 Анне в ноябре исполнится десять лет. Светловолосая, голубоглазая девочка тоже была единственным ребенком в семье, и ее одинокая мама умерла. С тех пор Аня живет в детском доме. Она очень спокойный, общительный и доброжелательный ребенок, легко вступает в контакт как с взрослыми, так и с детьми. Аня очень любит играть в игрушки, особенно в куклы, что в ее возрасте вполне обычное дело. Анкета № 3234.

09-27-35 Вадиму в декабре исполнится девять лет. В семье, где мальчик родился, были и другие дети, но их одинокая мама лишена родительских прав. Зеленоглазый, русоволосый Вадим охотно вступает в контакт с взрослыми людьми, умеет общаться со своими сверстниками в группе. Он очень дружелюбный и спокойный ребенок. Вадим умеет серьезно и сосредоточенно играть с игрушками, особенно с машинками. А еще Вадим любит рассматривать книжки с картинками. Анкета № 4555.

09-27-36 Екатерине в сентябре исполнилось четырнадцать лет. Она тоже была не единственным ребенком в семье. Ее родители лишены родительских прав. Кареглазая, русоволосая Катя очень спокойная, общительная, доброжелательная девушка. Она охотно помогает во всем взрослым, приходит на помощь младшим детям. Катя трудолюбива и старательно учится, увлекается рисованием. Анкета № 4556.

09-27-37 Диме в июле исполнилось тринадцать лет. В семье, где он родился, были и другие дети, но их одинокая мама лишена родительских прав. Сероглазый, рыжеволосый Дима очень спокойный, общительный подросток, легко вступает в контакт с людьми. У Димы много увлечений. Он любит заниматься с игрушками, из которых можно что-то новое создать, – кубиками, пирамидками, конструктором. Охотно рассматривает детские книжки, любит рисовать и с удовольствием занимается лепкой. Анкета № 4474.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 172 (5459) от 29 сентября 2017 года
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