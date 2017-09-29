Полезные знания

В Рязани открылась школа финансовой грамотности «БиблиоФин»

В Центральной городской библиотеке имени С.А. Есенина состоялась презентация проектов «Школа финансовой грамотности «БиблиоФин» и «Про финансы». Для рязанской молодежи и пенсионеров на базе библиотеки будут организованы циклы образовательных лекций, уроков и семинаров финансовой тематики.

На презентации авторы идеи – сотрудники Центральной городской библиотеки и представитель молодежной администрации Рязани – рассказали о деталях новых образовательных проектов. Предполагается, что в работе школы финграмотности примут активное участие специалисты Отделения по Рязанской области ГУ Банка России по Центральному федеральному округу, региональных подразделений Пенсионного фонда Российской Федерации, Федеральной налоговой службы, Роспотребнадзора. Лекторы в увлекательной и доступной форме расскажут горожанам самых разных возрастов о тонкостях обращения с финансами, о том, как составить личный финансовый план, как не стать жертвой мошенников, как правильно пользоваться банковскими картами. В программе предусмотрены занятия по пенсионной и налоговой грамотности.

Успешной работы школе пожелали директор Централизованной библиотечной системы города Рязани Раиса Губарева, управляющий Отделением по Рязанской области ГУ Банка России по Центральному федеральному округу Сергей Кузнецов, представители региональных управлений Федеральной налоговой службы, Роспотребнадзора, Пенсионного фонда, а также педагоги, школьники и студенты.

Управляющий Отделением Рязань Сергей Кузнецов отметил, что Отделение давно и плодотворно ведет работу в области финансового просвещения. Также он подчеркнул важность появления общегородской просветительской площадки для распространения финансовых знаний среди аудитории разных возрастов. Он вручил руководителю городских библиотек книгу «Рязанская банковская энциклопедия». Также Сергей Кузнецов пригласил всех 14 октября 2017 года в Отделение Рязань на день открытых дверей Банка России, где запланировано много познавательных и развлекательных мероприятий, связанных с финансами.

По материалам Отделения по Рязанской области ГУ Банка России по ЦФО