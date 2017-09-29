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Главная страница / Рязанские новости / 29 сентября 2017 года
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Бой в кожаных перчатках

00:01 / Спорт
В Михайлове юным боксерам созданы условия для профессионального роста
Бой в кожаных перчатках

На ринге – захватывающие схватки, между раундами тренеры что-то говорят своим воспитанникам, вероятно, настраивая их на победу. Раздается удар гонга – и поединок продолжается. Тем временем по всему физкультурно-спортивному комплексу «Метеор» разминаются юные боксеры. Они готовятся сдавать экзамен на испытание личного мужества и твердости характера.

В Михайлове прошел Всероссийский турнир по боксу памяти мастера спорта Юрия Васина, в котором участвовало 230 юных спортсменов, 25 команд из разных городов Центрального федерального округа. Рязань представляли двадцать юниоров из ДЮСШ «ЦСК». Тульскую область – тридцать подготовленных бойцов, самым юным было по десять-двенадцать лет. Были и те, кто впервые приехал на эти соревнования, как, например, ребята из Старого Оскола Белгородской области и подмосковных городов Каширы и Серпухова.

– Турнир проводится в восемнадцатый раз и имеет статус класса «Б», что предоставляет право судейской коллегии присваивать победителям разряд кандидата в мастера спорта, – рассказал главный судья соревнований Александр Корчагин. – Надо также отметить высокий уровень организации турнира, обеспеченный принимающей стороной – ФСК «Метеор».

Мастерство юных бойцов оценивали судьи высоких квалификационных категорий. Они, подсчитывая очки, анализировали атакующие и защитные действия, технику и манеру ведения боя. Руководство схваткой на ринге осуществлял рефери. Боковые судьи обращали внимание на точность ударов и правила безопасности. Для Рамиру Жуштину это второй турнир, где он выступал в качестве судьи. Совсем недавно молодой человек сам выступал на этих соревнованиях, не раз побеждал достойных соперников, мастеров спорта. И вот, продолжая заниматься боксом, он решил стать тренером-преподавателем, для этого обучается в РГУ имени С.А. Есенина на факультете физического воспитания.

– На этом турнире много молодых талантливых боксеров, судей, тренеров, – сказал Владимир Муляр, заслуженный работник физической культуры, мастер спорта СССР. – Это говорит о том, что бокс в Рязанской области на подъеме. Если прежде по региону насчитывалось всего лишь десять команд, то сейчас почти в каждом районе мальчишки занимаются боксом. Имена рязанцев звучат на всероссийских и международных чемпионатах.

В команде боксеров из Спас-Клепиков – четырнадцать юниоров. В их городе, благодаря усилиям областного совета клуба «Динамо» и руководства УВД Рязанской области, открыт боксерский зал. И судя по схватке Никиты Цанова с Даниилом Лазебным (г. Михайлов), клепиковские спортсмены имеют неплохую подготовку. Каждый раунд их боя вызывал восторженные аплодисменты зрителей, среди которых была мама Даниила, Наталья Лазебная.

В том, что детей нужно приучать к спорту, уверены жители села Федоровского Захаровского района Ирина и Сергей Быковы. Все дни соревнований супруги находились на зрительских трибунах. У них трое мальчишек, и, наблюдая за поединками, они приняли твердое решение – их сыновья будут заниматься боксом.

– Главное – что ребят отрывают от улицы, вредных привычек, приобщают к здоровому образу жизни, – поддержал их намерение папа кораблинского юниора Андрей Косякин. – Спорт сам по себе воспитательный процесс, а кроме того, это закалка тела и духа.

Его сын Даниил, 2005 г.р., шесть лет занимается боксом в Доме детского творчества у тренера Бориса Невского. Сражаться юному бойцу пришлось с сильнейшими соперниками – воспитанниками Михайловской школы бокса. Из 45 спортсменов, подготовленных тренерами Павлом Чеблыковом, Андреем и Дмитрием Степановыми, многие были удостоены кубков победителей. Так, Илья Жуковский выиграл бой у рязанца Артура Исаевского, победителя первенства области, Алексей Макаров – у лучшего бойца СДЮСШОР «Олимпиец» Романа Синицына. Грамотно и умело вели бой Роман Зубков и Егор Тараскин, Кирилл Махин и Александр Поляков.

Закончился боксерский турнир построением всех участников. После вручения грамот и медалей ребята покидали светлый и просторный «метеоровский» зал, где приумножился их спортивный опыт, необходимый для предстоящих боев на ринге, чтобы судья поднял вверх их руку в кожаной перчатке. Чувство горечи осталось только у девчонок-боксеров – на этом турнире не выставлялись женские пары, и они не смогли продемонстрировать свои бойцовские качества.

– А так хотелось сразиться, проверить, испытывать себя, – призналась михайловская спорт­сменка Влада Мясникова. – Мы обязательно будем добиваться того, чтобы в соревнования включали девушек, и тогда звездный чемпионский список пополнится и нашими именами.

Александр Федосеев

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 172 (5459) от 29 сентября 2017 года
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