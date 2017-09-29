Рязань впереди столицы

На трассе АСК «Атрон» 30 сентября и 1 октября пройдут заключительные соревнования сезона в российской национальной картинговой серии Rotax Max.

Для «младших» классов серии – «микро» и «мини» – это будет седьмой этап соревнований, для «старших» – «Юниор», «RM» и «DD2» – Grand Prix. В российской серии Rotax Max разыгрываются не только награды соревнования и Кубки РАФ, но и путевки на мировой Rotax Max Challenge Grand Final, который пройдет в Портимао (Португалия) 4-11 ноября.

В «микро» и «мини» единственную путевку в Португалию в каждом классе получит только победитель многоэтапных состязаний, в «старших» дивизионах право представлять Россию на Grand Final будет предоставлено двум пилотам в каждом дивизионе: сильнейшему по итогам шестиэтапных соревнований сезона и победителю Grand Prix.

В нынешнем сезоне в национальной серии Rotax Max приняло участие два юных рязанца и команда рязанского ОГБУ ДО «Ресурсный центр дополнительного образования» (РЦДО). К заключительной домашней гонке все подошли в ранге победителей.

В классе «Rotax Max мини» выступали 11 юных пилотов, в том числе рязанец Яков Соколов. Из шести этапов серии Яков выиграл пять, набрал 530 очков и стал победителем серии. Следом за рязанцем идут два москвича: Леонид Хараш – 497 очков и Георгий Кудрявцев – 409 очков.

– На заключительный этап в «мини» зарегистрировалось всего два пилота. Смысла соревноваться здесь у Якова нет, и ему разрешили выступить в более старшем дивизионе – «юниоре», но с условием, что в случае победы на Grand Prix путевку в Португалию в юниорском классе он не получит, – рассказывает руководитель рязанской команды РЦДО Александр Тазин.

Путевка на мировой Grand Final-2017 у Якова уже есть – в классе «мини». Предстоящая домашняя гонка – хорошая подготовка к соревнованиям в Португалии.

В классе «Rotax Max юниор» в сезоне выступало 20 пилотов, в том числе рязанец Федор Быконя. Четыре из шести этапов он выиграл, на одном был четвертым и один пропустил. Поскольку худший результат отбрасывается, с суммой в 434 очка Федор занял первое место в серии и стал обладателем путевки в Португалию. И в этом дивизионе следом за рязанцем завершили соревнования два юных пилота из Москвы: Дмитрий Галицын (423 очка) и Владислав Бычков (420 очков).

Рязанцы в сезоне оформили золотой хет-трик: к двум победам в личном зачете добавили и победу в командном зачете. Коллектив рязанского РЦДО, за который вместе с двумя рязанцами выступают московские спортсмены, набрав 1091 очко, стал победителем национальной серии Rotax Max в командном зачете. Главным конкурентом рязанской дружины была московская LeMans Motorsport, набравшая 1041 очко.

Александр Кащеев