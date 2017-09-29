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Главная страница / Рязанские новости / 29 сентября 2017 года
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Золотой дубль на «Атроне»

00:01 / Спорт
Золотой дубль на «Атроне»

В одной из недавних гонок прошедшего лета юные рязанские пилоты Яков Соколов и Федор Быконя оформили победный дубль на домашнем этапе российской картинговой серии «Rotax Max».

По традиции в первый день гоночного уикэнда был разыгран Кубок АСК «Атрон» – превью главного старта. Оба юных рязанца поднялись на пьедестал почета в своих дивизионах мини-машин: Яков Соколов на первую ступеньку класса «Rotax Max мини», Федор Быконя – на вторую класса «Rotax Max юниор».

Во второй день на АСК «Атрон» прошли главные старты – четвертый этап Кубка РАФ для «взрослых» классов «Rotax Max» и четвертый этап российской серии для «младших».

Для Якова Соколова гонка прошла по обычному для него в этом году сценарию: он выиграл и квалификацию, и оба заезда, и этап соревнований, упрочив свое лидерство в общем зачете дивизиона. У рязанца после четырех этапов 351 очко. Ближайшего преследователя – Леонида Хараша (Москва) – он опережает на 31 очко.

Сюжет соревнования у Федора Быкони получился лихо закрученным. В квалификации рязанец показал четвертый результат, хотя уступил лучшему времени на круге всего 0,08 секунды.

– В этом классе много равных по силам пилотов, потому очень высокая плотность результатов. Здесь любая ошибка может стоить не только позиции в гонке, но и места на подиуме, – говорит руководитель рязанской команды ОГБУ ДО «Ресурсный центр дополнительного образования», за которую выступают Соколов и Быконя, Александр Тазин.

В предфинале Федор финишировал вторым вслед за лидером общего зачета дивизиона Дмитрием Галициным (Москва). Судьи оштрафовали москвича за наезд на белую линию в одном из виражей: Галицын переместился на второе место, Быконя – на первое. Финал же рязанец закончил на «чистом» первом месте, став победителем домашнего этапа.

Эта победа позволила рязанцу в общем зачете Кубка РАФ в классе «Rotax Max юниор» переместиться на пятую строчку. У него теперь 257 очков. Лидирует в дивизионе Дмитрий Голицын – 338 баллов.

Секрет двойного победного дубля юных рязанских пилотов не только в родных стенах, которые, как известно, помогают.

– Три недели мы в прямом смысле этого слова жили на «Атроне»: тренировались, настраивали машины. До главного старта Rotax Max – четвертого этапа серии – приняли участие в четырех гонках (двух – на Кубок АСК «Атрон», чемпионате ЦФО и этапе чемпионата России), которые прошли здесь, – рассказывает Александр Тазин.

Сейчас даже юным пилотам, чтобы побеждать в национальных соревнованиях по картингу, требуется профессиональный подход к делу. Один здесь в поле не воин: для успеха требуются серьезные усилия дружного коллектива родителей, механиков, тренеров, других членов ­команды. Да и самим юнцам в школьные каникулы приходится «пахать» за «баранкой» не по-детски. Овчинка выделки стоит: на кону не только награды Кубка РАФ и национальной серии, но и путевки на ROTAX MAX CHALLENGE GRAND FINALS 2017, который пройдет в Португалии 4-11 ноября.

Сезон в российской серии Rotax Max только-только пересек экватор.

Александр Кащеев
Фото автора

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 172 (5459) от 29 сентября 2017 года
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