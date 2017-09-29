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Главная страница / Рязанские новости / 29 сентября 2017 года
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Не только в беге и дзюдо

00:01 / Спорт
Рязанские полицейские заняли третье место на чемпионате МВД России по мини-футболу
Не только в беге и дзюдо

Чемпионат МВД России по мини-футболу среди территориальных органов МВД России проводился на кубанском стадионе спортивно-оздоровительного комплекса «Гигант» в городе Крымске. Посвящен он был памяти заслуженного мастера спорта полковника милиции Константина Еременко.

В церемонии открытия приняли участие начальник отделения спортивно-массовой работы отдела организации физической подготовки и спорта ДГСК МВД России майор внутренней службы Иван Огородников и заместитель начальника ГУ МВД России по Краснодарскому краю генерал-майор внутренней службы Виталий Наумейко, а также представители органов самоуправления и спортивных организаций. Каждый из гостей поприветствовал участников соревнований, пожелал высоких спортивных результатов и хорошей игры.

В соревнованиях принимали участие 57 сборных команд территориальных органов МВД России по субъектам Российской Федерации. В рамках турнира участниками сыграно более 150 футбольных матчей. Все встречи прошли в острой и бескомпромиссной борьбе.

– Сборная УМВД России по Рязанской области по мини-футболу показала высокий уровень физической и технической подготовки, – говорит тренер команды Андрей Макарочкин. – А еще ребята были на поле единой сплоченной командой, что положительно сказалось на успехе.

Представительство команды осуществлял заместитель начальника отдела профессиональной подготовки Управления по работе с личным составом УМВД России по Рязанской области майор внутренней службы Константин Шицков. Представители Центрального аппарата МВД России поздравили и наградили медалью каждого участника сборной УМВД России по Рязанской области по мини-футболу.

Дипломом «Лучший вратарь» был награжден участковый уполномоченный полиции отдела МВД России по Железнодорожному району города Рязани лейтенант полиции Сергей Пискунов.

Рязанские полицейские обычно задают тон в таких спортивных дисциплинах, как дзюдо и легкая атлетика. Выигравший в который уже раз в этом году «Соборную версту» инспектор ДПС Александр Именин – один из лучших бегунов России. Спортивные титулы дзюдоистов Андрея Волкова и Михаила Пуляева перечислять не имеет смысла, их знают во всем мире. Чемпионка Европы по боксу Дарья Абрамова – тоже достойная представительница рязанской полиции. Дмитрий Марченко – инспектор патрульно-постовой службы полиции межмуниципального отдела МВД России «Кораблинский», заслуженный мастер спорта по джиу-джитсу, мастер спорта международного класса по универсальному бою, мастер спорта России по рукопашному бою и самбо, чемпион мира и Европы, многократный чемпион России. Дмитрий Небольсин – участковый уполномоченный полиции межмуниципального отдела МВД России «Шацкий», заслуженный мастер спорта по джиу-джитсу, мастер спорта России по самбо, победитель и призер Всемирных игр полицейских, чемпион мира и Европы.

Теперь рязанские полицейские захватывают лидирующие позиции и в мини-футболе. Пусть пока среди команд МВД России, но наши-то упорные и настойчивые. Нет сомнений, что добьются большего.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 172 (5459) от 29 сентября 2017 года
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