Со 2 по 8 октября 2017 года в городе Росарио (Аргентина) будет проходить первенство мира по стрельбе из лука среди юношей и девушек, юниоров и юниорок

Сразу две рязанские спортсменки будут представлять нашу страну на главном мировом старте года: в классическом луке – Екатерина Бирюкова, мастер спорта России (ДЮСШ «Фаворит») и в блочном луке – Вероника Санина, мастер спорта России (ДЮСШ «ЦСК»).

– За всю историю рязанской стрельбы из лука только лишь один спортсмен завоевал право выступать на первенстве мира – Андрей Харьков. Он – мастер спорта России международного класса, – говорит вице-президент федерации стрельбы из лука и арбалета Рязанской области Игорь Горшков. – В 2013 году Андрей отобрался в команду на первенство мира, которое проходило в Китае, но, к сожалению, медали представители блочной команды тогда не завоевали.

В этот раз у рязанских лучниц есть все шансы, чтобы стать победителями первенства мира. Тренеры считают, что девушки к этому вполне готовы. Остается ждать. Рязань, болеем за наших!!!