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Главная страница / Рязанские новости / 29 сентября 2017 года
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Прибыльное качество

00:01 / Экономика
Рязанские аграрии готовятся к страде-2018
Прибыльное качество

Цифровые технологии становятся нормой в рязанском сельском хозяйстве. Аграрии сканируют не только тексты документов, необходимых для работы, но и состав почвы. Компьютеры уже сейчас контролируют с высочайшей точностью сельскохозяйственную технику при внесении удобрений и средств защиты растений, посев кукурузы и подсолнечника и многие другие операции.

Новые агрохимические продукты, повышающие качество урожая, и точные методы их внесения были в центре внимания участников семинара, организованного в Старожиловском районе областным минсельхозом и ОАО «Рязаньагрохим».

Почему именно эта тема была выбрана компанией, которая уже более 40 лет является успешным игроком на рынке минеральных удобрений? Динамика поставки минеральных удобрений рязанским крестьянам под урожай 2017 года положительная, объем возрос на 10% по сравнению с прошлым годом, а под озимый сев еще вырос на 42%. Конечно, многие хозяйства приходится кредитовать – и даже гигантские агрохолдинги из-за финансовых сложностей. И тем не менее компания из года в год обучает рязанских земледельцев всему новому, передовому.

«Успех продаж напрямую зависит от финансового состояния покупателя» – эта истина более чем уместна в аграрном деле. Ведь оно – дорогостоящее: одна только весенняя посевная в регионе обходится крестьянам в 6 – 7 миллиардов рублей – цифра почти в два раза больше месячных доходов областного бюджета. При ограниченности финансовых средств важнейшей становится эффективность расходования ресурсов материальных, в частности, минеральных удобрений.

– Прибыль – основа развития сельхозпроизводства, – сказал на семинаре генеральный директор ОАО «Рязаньагрохим» Владимир Бродский. – Новые, более маржинальные культуры требуют сегодня применения высоких технологий.

По сути, речь идет о новых, передовых идеях. Скажем, усредненно вносить минеральные удобрения без учета уровня почвенного плодородия или потребности культуры – значит неэффективно использовать финансовые ресурсы. Внесение средств защиты с самолета без должного контроля часто приводит к ухудшению экологии. Именно поэтому на семинаре демонстрировался самоходный опрыскиватель «Барс-3000» отечественного производства. Применение этой машины в этом году ОАО «Старожиловоагрохим» позволило полностью отказаться от экологически небезопасной авиаобработки, а внесение СЗР и водорастворимых удобрений проводить точно в нужное время и с заданной дозировкой.

Ученые давно открыли: при использовании жидких удобрений, например, азот распределяется в почве более равномерно и точно, к тому же его потери в три – четыре раза меньше. С помощью «Барса-3000» в ОАО «Старожиловоагрохим» в этом году в пять раз увеличили применение современных водорастворимых удобрений и карбамидно-аммиачной смеси КАС-32.

– В составе нашей компании удалось сохранить агропромышленную группу предприятий, которая ведет работу по внедрению современных агрохимических продуктов, водорастворимых жидких микродобавок, химических средств защиты растений, а также занимается производственной и научно-практической деятельностью в своей сфере. В нее входит и старожиловский филиал, – заметил генеральный директор ОАО «Рязаньагрохим» Владимир Бродский.

На семинаре было показано оборудование для применения смеси КАС-32 – сделанное инженерной службой в условиях хозяйства, а специалисты производственных компаний познакомили с заводским оборудованием, управляемым с помощью компьютера. Но и жидкие удобрения – не панацея от всех бед. Растения испытывают стрессы от плохой погоды, питание у них тоже распределяется неравномерно: одни голодают, другие – «объедаются». На семинаре много говорилось о микроэлементах, биостимуляторах, других инновационных продуктах, способных устранить эти проблемы.

Еще одна аграрная трудность: что делать осенью с соломой. В животноводстве она используется мало, а сжигание ее наказывается государством строго. Если ее просто заделать в почву, то она становится переносчиком болезней для растений и потребляет свободный азот, необходимый новому урожаю. Эту задачу тоже можно решить с помощью новых растворов, продемонстрированных на семинаре.

Эффективность всех этих инноваций становится максимальной только при применении цифровых технологий. Именно поэтому на семинаре в центре внимания был голландец Кристиаан Де Фриз – генеральный директор и основатель компании «Агри2.0 Точное земледелие», открывшей свое представительство в Рязани. Его сотрудники демонстрировали и сканер для почв, и переоборудованные под управление компьютером сеялки, и многие другие новинки. Внедрить в регионе точное земледелие – значит производить обработку полей с учетом реальных потребностей выращиваемых в данном месте культур.

– Все продемонстрированные на семинаре инновационные методы позволят поднять качество выращиваемой на рязанских полях продукции, – подчеркнул первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия области Борис Шемякин. – Передовые хозяйства научились выращивать высокие урожаи зерновых. Теперь дело за повышением качества того же зерна. Нам есть куда расти.

– Россия способна добиваться лидерства по ряду направлений так называемой новой экономики, прежде всего, цифровой, – заявил недавно Президент РФ Владимир Путин. Динамичное развитие этих отраслей возможно только в том случае, если компании с российским капиталом, ориентированные на внутренний рынок, будут создавать спрос на такие технологии. Именно это стремится делать ОАО «Рязаньагрохим».

Николай Бышов,
ректор Рязанского государственного агротехнологического университета имени профессора Костычева:

– Высокие цены на семена, минеральные удобрения, средства защиты растений, технику и другие средства производства в сельском хозяйстве приводят к необходимости повышать эффективность использования ресурсов. Перед руководителями сельхозпредприятий сегодня все острее стоят задачи повышения плодородия земель, оптимизации использования расходных материалов, повышения качества урожайности и качества сельхозпродукции, минимизации негативного влияния на окружающую среду. Все эти вопросы глубоко проанализированы на семинаре с участием ученых и производственников.

Владимир Бродский,
генеральный директор ОАО «Рязаньагрохим»:

– Семинар – один из способов методической помощи по освоению современных приемов применения минерального питания растений для получения запланированного урожая сельскохозяйственных культур. На нашем предприятии есть хорошие кадры, которые способны внедрять современные технологии и сопровождать их. Многие имеют большой опыт работы, научные степени. В ОАО «Рязаньагрохим» создан производственный отдел, который занимается научно-практической работой, привлечены высококвалифицированные специалисты, подобран персонал с большим опытом.

Виктор Малышев,
главный агроном агрохолдинга «Молочный продукт»:

– Нельзя не отметить: семинары ОАО «Рязаньагрохим» всегда организует на самом высоком научном уровне. Ведь главной задачей, которую ставит перед собой эта компания, является не просто продажа удобрений и новых продуктов, а помощь нам, аграриям, в совершенствовании технологий выращивания культур, в частности, в вопросах минерального питания растений, химической защиты. Кроме того, на этом семинаре я, скажем, впервые узнал, что в Рязани создано новое инновационное предприятие, занимающееся точным земледелием.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 172 (5459) от 29 сентября 2017 года
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