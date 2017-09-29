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Главная страница / Рязанские новости / 29 сентября 2017 года
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Перекресток книжных миров

00:04 / Собеседник
Чтение – это путешествие, которое может позволить себе каждый
Перекресток книжных миров

Московская международная книжная выставка-ярмарка в этом году отметила двойной юбилей: она прошла в 30-й раз, а сорок лет назад состоялась впервые. Интерес к событию, как всегда, был огромный. Издатели страны показывают все лучшее, что выпустили за год, а «круглые столы» и дискуссии помогают увидеть основные направления развития книжной отрасли. Как меняется интерес к чтению у россиян и людей во всем мире? Не забыли ли мы дорогу в книжный магазин? Насколько популярным стало электронное чтение? Об этом наш разговор с участником международного книжного форума, директором сети «Книжный Барс» С.А. ПЛАТОВОЙ.

– Светлана Александровна! На ММКВЯ прозвучала интересная статистика: количество наименований изданий увеличилось, совокупный тираж книг вырос. Интерес именно к печатной книге растет. Чувствуют ли это книгораспространители?

С.П – На отраслевой конференции «Книжный рынок России – 2017» в докладе члена Президиума Российского книжного союза О.Е. Новикова мы услышали много оптимистичных заявлений по поводу выравнивающихся цифр по объему книгоиздания в текущем году, растущих суммарных тиражей после череды падений, начиная с 2008 г. В докладе также говорилось, что в 2016 г. все крупнейшие книжные рынки мира выросли, самый значительный рост показала Великобритания (7%), причем в сегменте бумажной книги. При этом продажи электронных книг в 2016 г. в англоязычных странах в денежном выражении продолжили снижаться, а в Германии рост замедлился до нуля.

Возможно, у издателей в нашей стране с точки зрения отгрузки со складов показатели и выросли, но в книжной торговле конечные продажи показывают отрицательную динамику. На выставке-ярмарке мы пообщались с коллегами из разных городов России – увы, падения в денежном и натуральном выражении наблюдаются во всех регионах с диапазоном от 28% до – 2% за сопоставимый период 2016 г. Стоит отметить, что покупатели сегодня очень внимательно следят за ценовым предложением. Экономить приходится и за счет отказа от покупки книг, т.к. они не стоят в списке товаров первой необходимости. За последние 8 месяцев в отрасли начал снижаться средний чек. (Для справки: доля книг стоимостью до 500 р. составляет 94% в товарообороте нашей сети).

 – Какое из событий выставки-ярмарки вам запомнилось?

С.П – Во время проведения выставки-ярмарки проходит масса деловых мероприятий, конференций, встреч, «круглых столов». Мы с коллегами познакомились с известным детским писателем Альбертом Лихановым и председателем Комитета Совета Федерации Федерального Собрания РФ по науке, образованию и культуре Зинаидой Драгункиной. Договорились о совместных акциях Детского фонда, возглавляемого А.Лихановым, и сетью магазинов «Книжный Барс», направленных на пропаганду книги и чтения конкретно в Рязанской области. Договорились с генеральным директором издательства «Вече» Л.Л. Палько о том, что к нам с презентацией новой книги приедет писатель Александр Проханов.

Особенно запомнилась международная видеоконференция с генеральным директором книготорговой сети Waterstones (300 магазинов, доля на рынке Великобритании 45%) Джеймсом Донтом. В настоящее время ею владеет наш соотечественник Александр Мамут. На момент приобретения это была убыточная компания, но с назначением Дж. Донта директором она вновь стала прибыльной за очень короткий срок. На этой конференции он поделился с нами секретами своего успеха.

Всегда интересно услышать и увидеть известных авторов книг, ведущих различных телепроектов. На этот раз можно было пообщаться со Светланой Хоркиной, Екатериной Гамовой, Игорем Прокопенко, Ларисой Рубальской и многими другими. Геннадий Зюганов, Владимир Жириновский и другие политические деятели современности регулярно посещают книжные форумы. На днях в издательстве «Питер» вышла в свет первая книга известнейших пранкеров Вована и Лексуса «По ком звонит телефон». Мы пригласили их в Рязань с презентацией, встреча пройдет уже скоро – 29 сентября в 15-00 в «Книжном Барсе на Московском». Так что, приглашаем всех желающих, будет интересно!

 – Какой из жанров литературы сейчас на волне, если судить по количеству предложений книг на выставке?

С.П – Драйвером роста на книжном рынке страны остается детская литература, сегодня практически все издательства работают в этом сегменте. Самым популярным автором по количеству изданий в этом разделе пятый год подряд остается Корней Чуковский, на второй позиции А. Барто, далее В. Степанов, С.Маршак, Н. Носов и т.п. Как видим из перечисленного, российский покупатель остается верен качественной детской литературе советского периода. Тем не менее на стендах 30-й ММКВЯ в большом разнообразии присутствовала развивающая и познавательная литература для детей. Это новый устойчивый тренд в книжной индустрии.

Самым издаваемым автором художественной литературы, по данным Российской книжной палаты, является Д.Донцова, однако сегодня даже ее суммарный тираж по сравнению с докризисным 2008 г. сократился в 7,5 раз. Далее за ней следуют Т.Устинова, Т.Полякова.

Из удачных изданий последних лет в этом разделе могу назвать романы Г.Яхиной «Зулейха открывает глаза», Д. Рубиной «Русская канарейка», Д.Миропольского «Тайна трех государей».

 – Светлана Александровна, как вы считаете, читательский интерес так же подвержен моде или рынок развивается в сторону индивидуализации предпочтений? В состоянии ли удовлетворить этот интерес магазины?

С.П – Книжные магазины должны оправдать ожидания любого покупателя. Это основной постулат торговли. Сегодня это сделать очень сложно. При огромном количестве издаваемой литературы магазины не могут все это одновременно разместить на полках в торговом зале, поэтому каждый магазин изучает «своего» покупателя и формирует фонды исходя из известных и предполагаемых покупательских предпочтений. Основной принцип грамотной книжной торговли заключается в том, чтобы правильные книги находились в правильном месте в правильном количестве. Это теория. На практике мы очень ответственно работаем с ассортиментом, а на отсутствующие позиции принимаем заказы от покупателей. Адресная работа с покупателем теперь имеет особое значение.

 – В каком состоянии, на ваш взгляд, находится российский книжный рынок, каковы его перспективы? Куда склоняется чаша весов – в сторону привычных нам книжных магазинов или в сторону покупки электронных текстов через интернет-сайты? Что можно сказать о новейших тенденциях книжной розницы?

С.П – Российский книжный рынок развивается, несмотря ни на какие влияния извне, а ударов было немало: потеря интереса к чтению, бурное развитие высокоскоростного Интернета, общее снижение потребительской активности, пиратство, электронная книга, интернет-магазины и так далее. Но за последние годы в России было открыто много хороших книжных магазинов. Даже в Рязани в течение двух последних лет наша сеть «Книжный Барс» расширилась, открыв два новых магазина в ТРЦ «Малина» и ТРЦ «Полетаевский», и теперь она представлена пятью книжными супермаркетами. В книжные магазины люди возвращаются снова и снова, потому что им нужно живое общение – друг с другом, с книгой, с продавцом. Здесь люди общаются, узнают о новинках, интересно проводят время. Ничего этого интернет-магазин дать не может. А само выражение «электронные тексты» не вызывает бурю живых эмоций, таких, какие охватывают от предстоящего чтения интересной книги под теплым пледом с чашечкой горячего кофе. Не скрою, мне бы хотелось еще увеличить количество книжных магазинов, необходимо сделать книгу доступнее для всех жителей Рязани и области, но высокие ставки арендной платы не позволяют развивать этот бизнес такими быстрыми темпами.

17 апреля этого года премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение, в котором книжную торговлю отнесли к социальному предпринимательству, но никаких конкретных мер поддержки со стороны Правительства РФ в этом документе не предложили. А отрасль так надеялась на отмену НДС на книги, на льготную аренду для книжных магазинов.

Я убеждена, что традиционные книжные магазины останутся лучшим местом, где можно найти новые и нужные книги. Они ведут свою историю с XVIII столетия и будут существовать всегда. Сейчас онлайн-продажи растут большими темпами. Мы, в свою очередь, будем пробовать что-то новое, но эффективные формы и форматы торговли достаточно устойчивы. В прошлом году количество независимых книжных магазинов в США выросло на 30%. Это говорит о том, что чтение книг интереснее Интернета, телевизора, алкоголя, и люди приходят в книжные магазины общаться и покупать. Это точка входа в категорию. Новые и стабильно работающие книжные магазины на улицах наших городов, поселков – это лучшая реклама Книги и Чтения для людей. Мы вспоминаем, что хотим читать, когда проходим мимо книжного магазина. У каждого магазина своя аудитория, это не зависит от его размера. Книжный магазин – это важный элемент городской среды, центр культурного притяжения всего читающего населения!

Мы верим в нашего любознательного покупателя! Ждем его! И надеемся на его непреходящую любовь к КНИГЕ!

 – Спасибо вам за беседу!

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 172 (5459) от 29 сентября 2017 года
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