Новости фонда капитального ремонта

Только 113 рязанских подрядчиков могут выполнять капитальный ремонт жилых домов

Подписано постановление Правительства РФ, согласно которому подрядные организации для выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах должны отбираться не реже чем 1 раз в квартал. Документ, разработанный Минстроем России, также уточняет требования к участникам предварительного отбора и к подаваемым ими документам. На сегодняшний день в реестры квалифицированных подрядных организаций включено 10 тысяч 192 строительные организации.

Постановление правительства, подготовленное Минстроем России, уточняет процедуру отбора подрядчиков для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов. Так, документ определяет ежеквартальную периодичность проведения отборов для пополнения реестров добросовестных компаний и уточняет порядок расчета начальной (максимальной) цены договора – она устанавливается, исходя из сметной или проектной документации. При этом вводится требование о предоставлении двойного обеспечения исполнения договора в случае, если предложено снижение цены на 20 и более процентов для всех участников, кроме государственных или муниципальных учреждений.

Кроме того, документ дает возможность объединять в один предмет закупки разработку проектной документации и выполнение самих работ, и установлен порядок проведения таких аукционов. Уточнены требования к содержанию извещения о проведении электронного аукциона – в нем должны содержаться сведения о шаге аукциона, минимальном значении размера обеспечения заявки, а срок размещения извещения сокращен с 30 до 20 дней.

В Рязанской области в реестр квалифицированных подрядных организаций по состоянию включено 113 компаний. Именно столько фирм-подрядчиков имеют право участвовать в электронных аукционах на право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Рязанской области, в рамках реализации региональной программы капитального ремонта. Ознакомиться с перечнем квалифицированных подрядчиков можно на сайте регионального Фонда капитального ремонта МКД.