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Главная страница / Рязанские новости / 29 сентября 2017 года
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Контроль за ростом тарифов

00:01 / Управдом
Контроль за ростом тарифов

Общественная палата России совместно с некоммерческим партнерством «ЖКХ Контроль» в августе этого года провела мониторинг прошедшего и будущего роста платежей граждан за жилищно-коммунальные услуги. Мониторинг выявил, что в основном рост платежей граждан в регионах соответствует требованиям, установленным распоряжением Правительства РФ от 19 ноября 2016 г. № 2464-р. Напомним, что в данном документе устанавливается предельный рост платы за ЖКУ для каждого субъекта РФ – от 3,3% в Дагестане и КБР до 7% в Москве.

Вместе с тем резкое повышение платежей за ЖКУ прошло в целом ряде городов Российской Федерации. Так, в Ижевске тариф на водоотведение, в соответствии с решением муниципальных депутатов, увеличен на 30%. В муниципальном образовании – Тихвинское городское поселение Ленинградской области на 35% вырастут тарифы на тепло. Аналогичная ситуация выявлена и в других регионах. Однако все произошло в соответствии с законом. Органы местного самоуправления приняли решение об увеличении тарифов для того, чтобы реализовать на своей территории инвестиционные проекты в коммунальной сфере.

Отмечены и другие причины роста платежей. В городе Смоленске, к примеру, выявлено резкое повышение платы за содержание общедомового имущества. С 1 июля она выросла в 5 – 6 раз. За период с середины июня по середину августа региональный центр «ЖКХ Контроль» Смоленской области получил 95 обращений граждан, связанных с высоким ростом платы за ОДН – в основном, электроэнергию. Основная часть жалоб поступила от жителей г. Смоленска, чьи дома находятся под управлением УО ОАО «Жилищник», которая управляет 2/3 жилого фонда города. Рост ОДН в 2– 3-этажных домах составил 8 – 10 раз, в 9-этажных – 3 – 5 раз, что вызывает у потребителей вопросы о некорректном расчете норматива потребления. «Например, собственники помещений 5-подъездного 10-этажного жилого дома по адресу г. Смоленск, ул. Рыленкова, 34, установившие приборы учета на места общего пользования, отметили, что за июль приборы зафиксировали потребление электроэнергии на ОДН 1750 кВт, а управляющая организация по нормативу выставила 9500 кВт, – сообщил руководитель Смоленского центра «ЖКХ Контроль» Роман Романов.

«Несмотря на то что федеральные власти стремятся ограничить рост платежей, действующее законодательство содержит множество «лазеек» для того, чтобы взять с граждан дополнительные деньги, – отметила первый заместитель председателя Комиссии по ЖКХ, строительству и дорогам Светлана Разворотнева. – При этом общественный контроль за утверждением тарифов на услуги естественных монополий так, по сути дела, и не заработал. До сих пор в регионах пользуются различными методиками расчета платы за общедомовые нужны, что заставляет потребителей оплачивать больший ресурс, чем они реально получают. Отсюда и обращения граждан, которые не понимают, почему правительство говорит о росте платежей на 4%, а кошельки «худеют» на гораздо большие суммы. Для того чтобы остановить непрерывный рост цен за ЖКУ, в стране необходимо принципиально менять процедуру формирования тарифов, переходить от тотального повышения тарифов по всей стране к индивидуальной установке тарифов для каждого коммунального монополиста. И делать это нужно только после тщательного публичного аудита. Необходимо добиваться полного оснащения многоквартирных домов приборами учета и взимать плату не по надуманным нормативам, а по показаниям этих приборов. Но самое главное, необходима тотальная модернизация коммунальной инфраструктуры, и не только за счет платежей граждан, но и при активном участии бюджетов всех уровней».

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 172 (5459) от 29 сентября 2017 года
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