Рязанская команда «СантехЦентр» (Павел Костров и Василий Карцев) принимает участие во 2-м этапе «Добро согревает» Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший сантехник. Кубок России – 2017».

Команда окажет бесплатную сантехническую помощь ветерану Великой Отечественной войны Берте Моисеевне Козиной и ее сыну, инвалиду второй группы, ветерану труда Феликсу Иосифовичу Козину. Берте Моисеевне 97 лет, в годы войны она работала в военном госпитале, награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», медалью Жукова. Участники чемпионата проведут у Козиных целый комплекс сантехнических работ – полностью прочистят и частично поменяют канализацию в квартире, установят новую раковину «Славута» так, чтобы было удобно умываться, проведут к раковине горячую воду, чего прежде не было, заменят смесители в ванной на смесители «Оптима». Для Берты Моисеевны и Феликса Иосифовича весь ремонт, включая материалы, которые предоставляют спонсоры сантехнического чемпионата, будет совершенно бесплатным.