Три дня в Москве

Чем столица удивила российских журналистов

Департамент спорта и туризма правительства Москвы пригласил представителей региональных СМИ в гости. Столичные власти решили показать журналистам туристические возможности своего города. Для участников пресс-тура подготовили программу «Москва событийная». В поездку отправился ведущий корреспондент газеты «Рязанские ведомости» Вячеслав Астафьев.

Нам сверху видно все

В первый день внимание к себе мы почувствовали, едва переступив порог отеля «Мариотт Гранд». Отель расположен на улице Тверской, в десяти минутах ходьбы от Кремля. В 2010 и 2014 годах был назван лучшим отелем России для проведения деловых встреч и конференций по версии World Travel Awards (глобальный туристический бизнес – от обозревателей в медиа до руководителей турфирм – ежегодно дает оценку по сотням позиций, выбирая лучших). В отеле слышна преимущественно иностранная речь, в фойе звучит живая музыка, но наслаждаться ею нам некогда. Координаторы проекта торопят – ждут на обед в одной из высоток комплекса «Москва-сити».

В ресторане «Ruski», на 85-м этаже башни «Око», нас угостили так, что некоторые захотели тут жить остаться, а потом пригласили на смотровую площадку. Таких площадок на разных высотах башен комплекса «Москва-сити» несколько, но эта – самая высокая в Европе, расположена под открытым небом на высоте 354 метра. С нее отчетливо просматриваются все достопримечательности Москвы. Наш гид Ольга Рогожникова показала нам с башни Лужники и предложила отправиться туда. Интересно узнать, как столица готовится к проведению чемпионата мира по футболу, игры которого состоятся в 11 российских городах в 2018 году.

Стадион моей мечты

Так называлась песня Александры Пахмутовой о стадионе «Лужники», написанная к Московской Олимпиаде 1980 года. Тогда это был один из лучших стадионов мира. Но прошли годы, и большая спортивная арена обветшала, утратила свой лоск, а главное, функционально отставала от своих собратьев. Правительство Москвы поставило задачу – к проведению «ЧМ-2018» по футболу провести глобальную реконструкцию стадиона. Работы начались в январе 2014 года, а уже в мае 2017 года стадион был сдан в эксплуатацию.

– Теперь наш стадион сможет принять 81 тысячу зрителей, – говорит начальник отдела строительного надзора БСА «Лужники» Мурат Ахмадиев. – Количество посадочных мест увеличилось на 3 тысячи. Мы убрали беговую дорожку и в два яруса установили трибуны. Раньше был один, из-за чего 10 процентов зрителей, а это было почти 8 тысяч человек, находились в зоне плохой видимости. Чтобы разместиться, зрителям нужно всего 15 минут, а спокойно, не мешая друг другу, полностью покинуть стадион болельщики смогут в течение 10 минут. Строители установили 44 каскадные лестницы, которые позволяют этого добиться. На поле у нас естественный травяной покров. Подушка из шебня, песка и травы подогревается при помощи смонтированных внутри грунта 35 километров труб. Трава постоянно освещается специальными установками, чтобы лучше проходил фотосинтез. Эксперты ФИФА признали, что наше поле на сегодняшний день – одно из лучших в мире.

Подробности подготовки столичных стадионов к чемпионату мира по футболу я в этом материале умышленно упускаю, поскольку главной спортивной теме будет посвящен один из выпусков «Физкультура и спорт» в пятничном номере газеты «Рязанские ведомости».

Круг Света

Во второй день путешествия по столице нас пригласили на Московский международный фестиваль «Круг Света», вошедший в Книгу рекордов Гиннесса. Впервые он прошел семь лет назад, и каждый год становится одним из самых ярких, красочных, впечатляющих и ожидаемых событий года. Здесь собираются самые талантливые светодизайнеры и специалисты в области аудиовизуального искусства со всего мира, чтобы преобразить архитектурный облик русской столицы.

В этом году фестиваль был посвящен 50-летию Останкинской телебашни. Гостями фестиваля стали гости из 22 стран мира, представляющие 54 высотных здания.

– Международная федерация великих башен представляет 60 миллионов туристов по всему миру, – говорит исполнительный директор федерации великих башен мира ДениэльТомас. – Наши взаимоотношения очень важны для улучшения взаимопонимания и укрепления дружбы.

Посмотреть на удивительное зрелище огня и света только в Останкине собрались почти 250 тысяч зрителей. В ходе проведения часового шоу они виртуально побывали в кругосветном путешествии, увидев великие высотки мира в одном месте. Разноцветные фейерверки и брызги огня превращали Останкинскую башню то в Эйфелеву, то в дубайский небоскреб «Бурдж Халифа», то в телебашни Торонто, Шанхая и Токио.

– Великие высотки мира объединяются для того, чтобы еще раз напомнить людям, как прекрасна Земля и какие чудеса сотворила природа, – сказал режиссер площадки «Останкино» Владимир Демехин.

На плошадке с искусственным льдом Останкинского пруда знаменитые фигуристы Татьяна Навка и Петр Чернышов, Александр Смирнов и Юко Кавагути создавали свое ледовое шоу, демонстрируя сочетание хореографии на льду и хореографии света.

Будем дружить домами

В третий день мы посмотрели на Москву из окна автобуса во время обзорной экскурсии, а потом несколько часов катались на теплоходе по Москве-реке. От прогулок по чистым и уютным улочкам остались самые приятные впечатления. А еще мы увидели заинтересованность столичных властей в привлечении внимания к своему городу не только зарубежных гостей (Москва всегда интересовала иностранцев), но и туристов из регионов.

– Мы взаимодействуем со всеми регионами, которые к нам обращаются, – говорит руководитель департамента спорта и туризма Москвы Николай Гуляев. – Общаемся с региональными представителями сферы туризма на конференциях и встречах. Каждый готовит свою программу, но в основном обращаем внимание на передвижение туристических групп между городами. Москва входит в список наиболее безопасных для посещения туристами городов. У нас есть даже подразделение, которое называется туристической полицией. Его сотрудники говорят на многих языках мира.

Рязанская область давно взаимодействует со столицей во многих сферах, включая туризм. Рязанцы участвуют в московских фестивалях, деловых встречах, форумах. Проходит постоянный обмен делегациями не только на уровне туристических групп, но и туроператоров.

– Мы выполняем заказ правительства Москвы с тем, чтобы показать все лучшее, что есть в столице, – говорит генеральный директор туркомпании «Интерс-Рус» и ассоциации по внутреннему и въездному туризму «Мос­турклуб» Татьяна Козловская. – Что-то хорошее есть в регионах, и нам об этом тоже нужно знать, а что-то есть у нас, но не всегда об этом знают иногородние туристы. Наша задача – все наши возможности преподнести туристам, чтобы они приехали и увидели самое лучшее.

По словам Татьяны Сергеевны, сегодня туризм в России активно развивается. Этому способствует, прежде всего, позиция руководства страны. С 2011 года действует федеральная целевая программа «Развитие туризма в Российской Федерации». Москва сейчас стремится к тому, чтобы ВВП от туризма был не менее 10 процентов. Пресс-тур – один из проектов, который работает на развитие туризма. Ведь можно многое иметь, но мы не всегда умеем себя преподнести. В этом, считают организаторы пресс-тура, важна роль средств массовой информации. Москва за три дня показала нам интересные, масштабные и значимые для туристов события.