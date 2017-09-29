Решаем сообща

«На днях старший по дому ходил по квартирам и собирал подписи, подтверждающие, что нашему дому необходим ремонт. Разве без наших подписей не ясно, что стены в подъезде необходимо покрасить хотя бы раз в десять лет, а уличные ступени нуждаются в капитальном ремонте? И причем тут наши подписи? А если обращаешься по какой-то проблеме, говорят, что для этого необходимо решение собрания жильцов.

Расскажите, какие решения могут приниматься общим собранием жильцов?

Иван Николаевич,

Первомайский проспект, г. Рязань»

Общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме является высшим органом управления многоквартирным домом.

К его компетенции относятся:

– принятие решений о реконструкции многоквартирного дома (в том числе с его расширением или надстройкой), строительстве хозяйственных построек и других зданий, строений, сооружений, ремонте общего имущества в многоквартирном доме;

– принятие решений о пределах использования земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, в том числе введение ограничений пользования им;

– принятие решений о передаче в пользование общего имущества в многоквартирном доме;

– выбор способа управления многоквартирным домом.