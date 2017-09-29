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Главная страница / Рязанские новости / 29 сентября 2017 года
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Казнить нельзя помиловать

00:01 / Читатель - газета

«Я хочу рассказать вам одну историю и очень хочу услышать по этому поводу компетентное мнение. Уже много лет тружусь на одном из рязанских предприятий. В нашем отделе случилась такая ситуация. На одного из сотрудников наш руководитель наложил взыскание, причем совершенно справедливо. Мы знаем, что он профессионал высокого класса. Со временем коллега свою вину осознал и работал добросовестно. Претензий к нему не было ни у нас, ни у начальства. Мы перед руководством организации ходатайствовали о снятии взыскания. Но в день профессионального праздника нашего сотрудника никак не отметили, хотя он заслуживал всяческой похвалы.

Можно ли поощрить сотрудника при неснятом взыскании и как скоро его можно снять?

 

Иван, г. Рязань»

Как пояснили в Государственной инспекции труда, по закону дисциплинарное взыскание автоматически снимается по истечении года. Но в законодательстве нет никаких препятствий для того, чтобы снять его досрочно. Это исключительная прерогатива работодателя. При этом данное решение согласно ч.2 ст. 194 ТК РФ может быть принято не только по инициативе самого работодателя, но и по просьбе наказанного работника, по ходатайству его непосредственного руководителя или представительного органа работников. Оформляется досрочное снятие взыскания обязательно приказом или распоряжением того лица, кто его ранее наложил. Снятые или утратившие свою силу взыскания не могут учитываться при принятии работодателем решения об увольнении работника в связи с неоднократным неисполнением им без уважительных причин трудовых обязанностей. Также не подлежат учету дисциплинарные взыскания, которые были наложены на работника прежним работодателем.

Действующее дисциплинарное взыскание не препятствует поощрению работника, за исключением случаев, прямо указанных в законодательстве или локальных нормативных актах. Выводы делайте сами.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 172 (5459) от 29 сентября 2017 года
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