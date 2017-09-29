Создается новое производство

«Многие жители Старожилова ездят на работу в Рязань. Кто ездит на машине, кто на электричке. Признаться, удовольствие это дорогое. С удивлением узнал, что в районе создается какое-то новое производство. Всякий раз проезжаю мимо и вижу, что там идет работа. Правда, название этого предприятия пока не обозначено, но стоит техника, люди ходят. Слышал, что и работники на это производство требуются. Этот само по себе удивительно, что у нас где-то и что-то создается, а не разрушается.

Не могли бы вы рассказать, что будет создано на том месте и сколько людей потребуется. Я бы, например, с удовольствием поработал рядом с домом.

С уважением, Николай»

Газета уже рассказывала о том, что ООО «Спасские пески» организует на этой территории хранение, сушку и фракционирование строительного песка. В использовании этого материала есть потребность и заинтересованность не только в регионе, но и, например, в Подмосковье. Предполагается, что новый материал будет конкурентоспособным, а по некоторым позициям он даже опережает иностранных производителей. Здесь же планируется производить сухие смеси разных модификаций, другие материалы из сырья, производимого на ООО «Спасские пески».

Как сказал руководитель нового производства Николай Грымов, работа будет проходить в три этапа. Сегодня здесь идут пусконаладочные работы. При благоприятных условиях предприятие начнет действовать в октябре этого года. Примерно 15 специалистов разного уровня найдут здесь себе работу и достойную зарплату. В основном это жители Старожилова и близлежащих деревень.