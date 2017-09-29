Личный выбор страхователя

«Как купить полис ОСАГО, если страховая компания отказывает под надуманными предлогами, предлагает купить дополнительный полис или в очереди придется провести не один час?

Алексей Ефремов, г. Рязань»

– Чтобы избежать очередей в страховых компаниях и навязывания ненужных услуг, можно воспользоваться возможностью заключения электронного договора ОСАГО через сайт страховщика, – советует начальник отдела финансового мониторинга банковской деятельности, финансовых рынков и валютного контроля Отделения по Рязанской области ГУ Банка России по ЦФО Евгений Мылов. – Автовладельцу, заключившему договор ОСАГО онлайн, достаточно распечатать бланк полиса, который пришлет ему страховщик, и возить с собой. Для покупки е-ОСАГО потребуются паспорт, водительское удостоверение, документ о регистрации транспортного средства и диагностическая карта для автомобилей старше трех лет. Самостоятельное оформление е-ОСАГО требует от автовладельца внимательно вносить данные при заполнении заявления, при необходимости – приложить сканы документов. Если у автовладельца нет диагностической карты или она оформлена неофициально, то купить полис точно не получится.

Список страховых компаний, у которых можно приобрести онлайн полисы ОСАГО, размещен на сайте Российского союза автостраховщиков (РСА). Страхователь сам выбирает, электронный полис ОСАГО какой компании он хотел бы оформить. Доступ к сайту страховой организации может осуществляться через сайт РСА. А вот приобретение е-ОСАГО через агентов и других посредников незаконно, об этом стоит помнить.

Если у вас возникают проблемы с заключением договора е-ОСАГО, можно направить обращение в Банк России через интернет-приемную на сайте www.cbr.ru или письменно в Отделение по Рязанской области ГУ Банка России по Центральному федеральному округу по адресу: 390000, г. Рязань, Соборная ул., 20.

К обращению надо приложить снимок экрана мобильного устройства или персонального компьютера с фиксацией даты и времени обращения к сайту страховой компании и IP-адрес (MAC-адрес, номер SIM-карты) устройства, с использованием которого осуществлялся доступ или попытка доступа к сайту страховщика.

Если вам навязывают дополнительные услуги при заключении договора ОСАГО либо отказывают в его заключении, то вам следует направить жалобу на действия страховщика с приложением имеющихся доказательств в Банк России.