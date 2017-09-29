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Главная страница / Рязанские новости / 29 сентября 2017 года
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Отопление по графику

00:01 / Общество
Регион в целом к отопительному периоду готов, но есть недоделки

Готовность области к отопительному сезону стала главной темой расширенного заседания правительства региона, которое провел губернатор Николай Любимов.

Доложил о проведенной работе министр ТЭК и ЖКХ региона Андрей Горелов. Он отметил, что регион в целом к отопительному периоду готов. Общая сумма средств, направленных на эти цели, составила 4,8 млрд. рублей. Получено 100% паспортов готовности учреждений соцсферы, 98% – многоквартирных домов, в ряде из которых завершаются плановые работы по капитальному ремонту. Проверка готовности муниципальных образований должна быть завершена к 15 октября текущего года. По словам Андрея Горелова, задолженность предприятий за потребленные топливно-энергетические ресурсы остается одной из основных проблем при подготовке и прохождении отопительного периода. По сравнению с началом отопительного сезона прошлого года удалось достичь снижения величины задолженности на 201,7 млн. руб., что свидетельствует о повышении финансовой дисциплины предприятий сферы ЖКХ. Как отметил министр, в числе основных задач в настоящее время – завершение в кратчайшие сроки оставшихся ремонтно-восстановительных работ и обеспечение своевременного пуска отопления в жилищном фонде и объектах социальной сферы, который в районах области уже начался.

О готовности города Рязани к отопительному сезону проинформировал и.о. главы администрации муниципального образования Сергей Карабасов, который сообщил, что к 3 октября теплом будут обеспечены все жилые дома и объекты социальной сферы. Ремонт магистрали на Куйбышевском шоссе планируется закончить до 31 октября этого года. Выполнение сроков проводимых работ находится на ежедневном контроле городских властей.

Николай Любимов отметил, что основные работы проведены, тем не менее, недоделки остаются. Глава региона поручил руководителям муниципальных образований взять на личный контроль вопросы, касающиеся завершения подготовительных работ к отопительному сезону, и обеспечить их оперативное решение. «Своевременное получение паспортов готовности муниципальных образований – основная задача сейчас», – сказал Николай Любимов. Губернатор заявил, что показатели выполнения этой работы будут учитываться при анализе деятельности глав районов, и поручил внести дополнения в соответствующие критерии оценки.

По словам главы региона, муниципальным образованиям необходимо формировать четкий среднесрочный план по ремонту и замене изношенных теплосетей и соблюдать его, что позволит постепенно привести их в порядок. Николай Любимов отметил, что со стороны региона будет оказываться финансовая поддержка. Губернатор поручил в период отопительного сезона обеспечить полную готовность всех служб, уделять серьезное внимание наиболее проблемным участкам сетей и объектам в районах области. В частности, Николай Любимов поручил заместителю председателя правительства области Олегу Харивскому провести совещание с представителями всех заинтересованных сторон по ситуации с получением паспорта готовности котельной в г. Кораблино. Арендатором объекта, который обеспечивает теплом основную часть города с общим числом жителей свыше 10 тыс. человек, выступает ООО «Луч». Частая смена собственников и арендаторов котельной, отсутствие вложений в модернизацию оборудования ежегодно в ходе отопительного сезона создают ряд проблем, в том числе связанных с несоблюдением нормативов подачи тепла, нарушением сроков оплаты за потребленные энергоресурсы.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 172 (5459) от 29 сентября 2017 года
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